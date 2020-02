Barça, Abidal a aussi critiqué Xavi et Valverde

Eric Abidal n'a pas seulement critiqué Leo Messi? Le directeur sportif du Barça s'en est pris à d'autres cibles.

Alors que Lionel Messi a vertement répondu aux critiques du directeur sportif du Barça Eric Abidal, le dirigeant français a aussi critiqué Xavi et l'ancien coach du Barça Ernesto Valverde alors que la crise monte au Barça.

Barça, Abidal confirme des discussions avec Messi



Abidal accuse implicitement Xavi d'avoir fait filtrer la nouvelle de la rencontre entre les deux hommes au le mois dernier. Abidal a également affirmé qu'aucune offre officielle n'avait été faite à Xavi pour prendre le relais comme entraîneur, comme cela avait été rapporté dans les médias.

«Il n'y avait aucune offre. S'il (Xavi) l'a, laissez-le la montrer parce que je ne l'ai pas vue », a expliqué Abidal dans une interview au quotidien catalan Sport.

«Lors de la première réunion que nous avons eue, Xavi a écouté. Dans la seconde, il a dû nous faire part de son plan. Ce qui est sorti dans la presse était plus politique que sportif. Je ne fais pas de politique. Je ne parle que football. Je suis intéressé par le fait de parler de la façon dont fonctionne un entraîneur et beaucoup de choses sont sorties, sauf ce dont nous parlions.»

Abidal a également cité le manque d'expérience de Xavi pour le rôle, mais a affirmé que la porte lui serait ouverte à l'avenir. "Il n'a pas tellement d'expérience. C'est vrai qu'il est de chez nous. Ca peut être son heure, ou pas. Le club a opté pour Quique Setién pour deux ans et nous lui faisons énormément confiance. La porte sera toujours ouverte à Xavi. Je ne sais pas si je serais là, mais le Barça a toujours la porte ouverte. »

Ce qui était encore plus inattendu lors de cet entretien, ce sont les critiques d’Abidal contre l’ancien entraîneur Ernesto Valverde, limogé le mois dernier et remplacé par Setién. "J'ai regardé les matchs et je n'ai pas regardé le résultat mais la façon dont le match s'est déroulé, la tactique, le travail des joueurs, qui ne jouaient pas beaucoup", a expliqué Abidal. «Je regarde ces détails. Beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas dur. Et il y avait aussi un problème de communication interne. La relation entraîneur-vestiaire a toujours été bonne, mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu'ancien joueur. J'ai dit au club ce que je pensais et une décision devait être prise. »