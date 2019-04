Barça 2-0 Atlético - Patients, les Catalans filent vers le titre

En supériorité numérique pendant près d'une heure, le Barça a attendu les dernières minutes pour faire plier l'Atlético et filer vers le titre (2-0).

Vainqueur un peu plus tôt dans la journée face à Eibar (2-1) grâce à un doublé de l'inévitable Karim Benzema, le a ajouté du piment à une rencontre qui, même sans cet ingrédient supplémentaire, promettait d'être piquant ce samedi. En effet, pour le dernier gros choc de la saison en , le , leader avec 70 points au compteur, recevait l'Atlético de Madrid, son dauphin, qui ne disposait donc que de deux points d'avance sur la Maison Blanche au coup d'envoi.

Habituellement disputée, cette rencontre entre le Barça et les Colchoneros promettait donc d'être âpre et disputée, tant l'enjeu était grand sur la pelouse du Camp Nou ce samedi soir, tant pour des locaux en quête d'un titre supplémentaire, que pour des visiteurs voyant revenir le Real à haute vitesse dans leurs rétroviseurs. Âpre, c'est bel et bien l'adjectif qui convient le mieux pour définir le match qui a eu lieu en Catalogne, jusqu'à une fin de match complètement folle en tout cas.

L'Atlético tient bon, mais fini par craquer...

Car oui, jusqu'à la 85ème minute de jeu, les hommes de Diego Simeone étaient parvenus à garder leur cage inviolée et donc à tenir le FC Barcelone en échec, et ce malgré de nombreuses occasions en faveur des joueurs d'Ernersto Valverde. Tenus en échec à la pause par l'Atlético, pourtant réduit à dix à la 29ème avec le rouge direct de Diego Costa pour des propos injurieux à l'encontre de l'arbitre du soir, les Blaugranas avaient en effet trouvé sur le poteau par l'intermédiaire de Jordi Alba, et fait briller Oblak aux 28ème, 44ème et 45ème minute... Un schéma qui allait se reproduire au retour des vestiaires.

Dans un très grand soir, le gardien slovène se montrait tout simplement écoeurant et empêchait un Atlético de Madrid pourtant bien organisé d'être mené au score. Jusqu'à la 85ème minute de jeu et l'ouverture du score sous le signe de la libération signée Luis Suarez, dont la frappe du pied droit heurtait le montant opposé d'Oblak avant de faire trembler les filets dans un stade survolté. À base de patience, le Barça avait su faire plier les Colchoneros.

Une fois, puis deux fois, moins de deux minutes plus tard... Lionel Messi, resté muet pendant l'immense partie de la rencontre, ne se faisait pas prier pour doubler la mise d'une frappe masquée inspirée, signant au passage sa 33ème réalisation en championnat cette saison. Plus fort que son adversaire du soir, le Barça se dirigeait tout simplement vers un nouveau titre de Champion d' , avec onze points d'avance sur l'Atlético, qui pourra nourrir des regrets ce samedi soir...