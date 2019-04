Real Madrid-Eibar 2-1, Benzema se dédouble pour sauver le Real

Mené au score et sans solutions en fin de première période, le Real Madrid a pu s'appuyer sur Karim Benzema, auteur d'un doublé.

Après une défaite à Valence, la première de l'ère Zidane numéro II, le recevait à la maison avec une équipe comportant Karim Benzema et Raphael Varane en son sein. Et le défenseur tricolore, qui a défrayé la chronique récemment avec des envies de départ relayées dans la presse ibérique, est coupable sur l'ouverture du score des visiteurs.

Pourtant, le Real envoie le premier coup de semonce après un but refusé à Benzema. Gareth Bale avait été signalé hors-jeu sur sa passe pour le Français. Eibar s'offre ensuite une grosse opportunité face à une équipe de Madrid apathique.

Deux minutes après la menace madrilène, Varane perd le cuir devant Enrich qui met en orbite Cucurella, lequel centre fort devant le but, mais Cardona est en retard. Le même Cardona sera pile à l'heure à 5 minutes du repos. Cucurella récupère un ballon qui profite à Escalante qui trouve Cardona d'un service dans le dos de Reguillon et l'attaquant d'Eibar peut tromper Navas pour le 0-1.

Sifflé lors du premier acte, le Real trouve la bonne carburation lors du début du second. Benzema lance la révolte avec un nouveau but refusé pour hors-jeu à la 55e minute mais égalisera bel et bien à l'heure de jeu.

L'ancien français trompe Dmitrovic sur une tête piquée après un bon centre d'Asensio administré depuis le flanc droit. 1-1, 16e but de Benzema en cette saison. Debout dans sa zone technque, Zidane gesticule sous la pluie et fait entrer Kroos et Vazquez en sortant Bale et Modric. Mais c'est encore de Benzema que viendra le salut.

L'attaquant tricolore marquera un doublé salvateur avec un deuxième but à la 81e minute d'une nouvelle tête (sur un centre du nouvel entrant Toni Kroos, Zizou était inspiré) qui porte son total à 17 buts. Seuls Messi et Suarez ont fait mieux cette saison dans le championnat ibérique. Benzema a marqué six buts de la tête et seul Stuani en a fait autant en . Mais le Français manquera le triplé sur un gros raté en fin de match et touchera ensuite le poteau...

Grâce à son buteur, le Real revient de loin, alors que le et l'Atlético de Madrid s'affrontent ce samedi soir