Barça - Sétien dirige son premier entraînement

Le nouvel entraîneur blaugrana a été présenté à la presse ce mardi, au lendemain de sa nomination à la place d'Ernesto Valverde.

Quique Setién a pris les commandes ce mardi matin, aux alentours de 11h, de son premier entraînement en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone. Une deuxième séance est prévue pour 18h.

Barcelone - Setien : "Je n'aurais pu l'imaginer même dans mes rêves"

"Je n'aurais pas pu l'imaginer même dans mes plus beaux rêves. Je suis une personne émotive, c'est un jour spécial pour moi. Je suis excité par ce challenge et ce projet. Hier j'étais en vacance avec mes vaches, et aujourd'hui je suis à l'entraînement avec les meilleurs joueurs du monde", a-t-il tout d'abord confié devant les journalistes présents.