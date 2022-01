Bandiougou Fadiga quitte le PSG et s’engage avec l’Olympiakos

En ce mois de janvier, le PSG cherche à dégraisser son effectif et devrait enregistrer dans les prochaines heures un nouveau départ. Après Rafinha prêté à la Real Sociedad jusqu’à la fin de la saison, Paris va se séparer de Bandiougou Fadiga, formé au club, et qui avait disparu des radars depuis le début de la saison.

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, le titi n’a jamais fait partie des plans de l’entraîneur argentin alors qu’il avait intégré la rotation parisienne sous Tuchel. Et son prêt à Brest n’avait pas non plus convaincu le technicien parisien de le réintégrer dans l’effectif professionnel.

Un pourcentage à la revente pour le PSG ?

Pour retrouver du temps de jeu et poursuivre sa progression, Bandiougou Fadiga va s’engager dans les prochaines heures avec l’Olympiakos, largement en tête de son championnat (11 points d’avance sur l’AEK Athènes. Dans ce dossier, le PSG pourrait accepter de libérer son joueur contre un pourcentage sur une éventuelle revente.

Comme révélé par la presse grecque, celui qui s’entraînait à l’écart du groupe s’est même rendu en Grèce ces derniers jours pour visiter les installations et se mettre d’accord sur le termes de son contrat qui portera sur 4 ans et demi.

Le jeune milieu de terrain originaire de Sarcelles aura l’occasion d’évoluer aux côtés de nombreux joueurs ayant connu la L1 comme Kenny Lala, Mathieu Valbuena, Ronny Lopes, Yann M’vila ou encore Pape Abou Cissé.