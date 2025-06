Balotelli en Espagne ! L'incroyable rebondissement

Mario Balotelli pourrait rejoindre la troisième division espagnole, le Real Murcie envisageant un transfert surprise pour l'ancien attaquant de Manchester City.

L'ancien attaquant de City et de Liverpool aurait été proposé à Murcie, club évoluant actuellement en Primera Federacion espagnole. Selon Cadena SER, l'offre aurait été faite par ses représentants lors d'une réunion avec le propriétaire du club, Felipe Moreno, à Madrid. Bien que des discussions aient eu lieu, de sérieux doutes subsistent quant à son salaire, ses droits à l'image et sa condition physique, ce qui remet en question le projet de contrat.

Si l'arrivée de l'international italien en Espagne constituerait sans aucun doute un coup marketing, stimulant les ventes de maillots, l'engagement des supporters et l'attention médiatique, Murcie doit agir avec prudence. Le club se méfie de toute déstabilisation du vestiaire ou de toute perturbation de son équilibre financier. Ses précédents passages à Gênes, Adana Demirspor et Sion ont été des échecs, et le souvenir de l'échec de Royston Drenthe est encore présent. Bien que le potentiel star de Balotelli soit indéniable, Murcie doit décider si le pari en vaut la peine.

Balotelli n'a plus disputé de match officiel depuis décembre 2024, lors de son court passage au Genoa. Il n'a disputé que six matches, totalisant seulement 60 minutes sans marquer. Autrefois considéré comme le prochain grand numéro 9 italien, le « Super Mario » a fait ses débuts en équipe première d'Italie à seulement 18 ans et a inscrit 14 buts en 36 sélections. Il a fait partie de l'équipe emblématique de Manchester City, championne de Premier League en 2011-2012, offrant notamment une passe décisive mémorable sur le but de Sergio Agüero dans le temps additionnel contre QPR. Son passage le plus prolifique en club a eu lieu à Nice entre 2016 et 2019, où il a inscrit 43 buts en 86 apparitions.

Le « Pourquoi toujours moi ? » de Balotelli Sa célébration du maillot après avoir marqué lors du derby de Manchester 2011 reste l'un des moments les plus emblématiques du football, mettant en lumière à la fois son talent et sa conscience de soi. Malgré ses frasques hors du terrain, des entraîneurs comme José Mourinho et Roberto Mancini le décrivent comme l'un des joueurs les plus naturellement doués qu'ils aient entraînés.

Balotelli est toujours sous contrat avec le Genoa jusqu'en juin 2025, mais son départ semble imminent. Si le club espagnol décide de tenter sa chance, le contrat devra surmonter des difficultés financières et physiques. Dans le cas contraire, Balotelli devra peut-être chercher ailleurs une dernière chance de se racheter, sous peine de disparaître encore davantage des projecteurs.