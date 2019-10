Ballon d'Or, Luka Modric dévoile ses favoris

Le Ballon d'Or 2018 dévoile ses favoris pour l'édition 2019 dans France Football.

Luka Modric ne défendra pas son Ballon d’Or en 2019. Après avoir brisé en 2018 le duopole de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l'ancien joueur de ne figure pas parmi la liste des 30 finalistes pour 2019 et devient le premier Ballon d'Or à ne pas être candidat à sa succession depuis 1993 et un certain Marco van Basten, lauréat une année plus tôt.

Minutieusement sondé par Football concernant le si convoité trophée et convié à dévoilé ses favoris pour l'édition 2019, le milieu de terrain du n'a pas éludé.

« Chez les hommes, je pense que ça va être serré, mais pour moi, il y a quatre noms qui se dégagent : Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Virgil van Dijk et Mohamed Salah. Bonne chance à eux... », a dit Modric.

Luka Modric ne s'est donc pas mouillé, même si, à l'inverse d'Arsène Wenger, le Croate a totalement occulté Sadio Mané dans sa liste de favoris.