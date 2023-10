Ballon d'Or, un classement final inattendu

Le moment tant attendu est enfin là ! Le vainqueur du Ballon d’Or sera connu ce soir du lundi 30 octobre 2023.

Désormais joueur d’Al-Ittihad Club en Arabie Saoudite, Karim Benzema, qui a remporté la dernière édition du Ballon d’Or France Football avec le Real Madrid, va connaître, ce soir, son successeur.

Un classement inattendu !

Les 30 nominés pour le trophée Ballon d’Or sont connus depuis quelques semaines. Et le vainqueur final sera connu ce soir du lundi 30 octobre 2023. Vainqueur en titre, Karim Benzema fait encore partie de ceux nominés tout comme Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG / Inter Miami), Erling Haaland (Manchester City) ou encore Kevin de Bruyne (Manchester City), qui sont tous considérés comme de sérieux prétendants.

Mais ce soir, le podium de la cérémonie du Ballon d'Or 2023 connaîtrait une énorme surprise. Considéré comme un candidat sérieux pour cette prestigieuse distinction individuelle, Kylian Mbappé pourrait vivre une nouvelle désillusion au Théâtre du Châtelet à Paris, ce lundi soir. Alors qu’il était vu comme le troisième joueur qui pourrait ravir la vedette à Lionel Messi et Erling Haaland, l’attaquant français pourrait ne pas se retrouver sur le podium comme ce fut le cas en 2018 où il a soulevé la Coupe du monde en Russie.

L'article continue ci-dessous

D’autres joueurs pourraient être préférés à l’ancien attaquant de l’AS Monaco sur le podium. Deux joueurs de Manchester City, qui ont largement contribué au triplé des Sky Blues, notamment Kevin de Bruyne et Rodri, pourraient être préférés à l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Messi pour un huitième sacre ?

Auteur de 55 buts, 14 passes décisives la saison dernière, et finaliste de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar, Kylian Mbappé est vu comme un potentiel vainqueur de la 67e édition du Ballon d’Or France Football, qui aura lieu ce soir du lundi 30 octobre 2023. De son côté, Erling Haaland, auteur de 56 buts inscrits et 9 passes décisives la saison écoulée assortis du triplé (Ligue des champions-Premier League-FA Cup) réalisé avec Manchester City, bien qu’il soit privé de la Coupe du monde avec la Norvège, est un candidat très sérieux pour le Ballon d’Or 2023.

Getty/Louis Vuitton

En ce qui le concerne, déjà septuple vainqueur du prix en question, Lionel Messi, vainqueur de la dernière Coupe du monde avec l’Argentine au Qatar, est également un candidat très sérieux pour remporter le Ballon d’Or. Le capitaine de l’Albiceleste serait en effet en train de tutoyer son huitième sacre en la matière, que lui a déjà attribué Thierry Henry. L’Argentin devrait remporter ce soir son huitième trophée, selon plusieurs indiscrétions.

Après Lionel Messi et Erling Haaland, le podium pourrait être complété par Kevin De Bruyne (10 buts et 26 passes décisives) ou Rodri (04 buts et 8 passes décisives en club et sélection), qui ont aussi très bien convaincu la saison dernière. Ces deux joueurs de Manchester City sont également vainqueurs du triplé (Ligue des champions-Premier League-FA Cup). Mbappé est menacé.