Ballon d’Or 2023 : « Il mérite ce titre », Thierry Henry dévoile le vainqueur !

Dans cinq jours, le vainqueur du Ballon d’Or 2023 sera connu. Mais Thierry Henry connaît déjà son nom en tête.

Dans un peu moins d’une semaine, notamment le lundi 30 octobre prochain, le successeur de Karim Benzema au Ballon d’Or France Football sera connu. Invité à se prononcer sur le potentiel vainqueur, le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs se lâche.

Trois candidats, deux s'en sortent

Si trois candidats sérieux, notamment Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi, se dégagent pour être dans la course au sacre final du Ballon d’Or France Football de l’année 2023, deux noms sont dernièrement cités comme les potentiels vainqueurs du prix.

En effet, Kylian Mbappé, auteur de 55 buts, 14 passes décisives la saison dernière, et finaliste de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar, sort du lot et laisse la place aux deux derniers susmentionnés. Auteur de 56 buts inscrits et 9 passes décisives la saison écoulée assortis du triplé (Ligue des champions-Premier League-FA Cup) réalisé avec Manchester City, Erling Haaland est un candidat très sérieux pour le Ballon d’Or 2023.

Déjà septuple vainqueur du prix en question, Lionel Messi, vainqueur de la dernière Coupe du monde avec l’Argentine, est le second candidat très sérieux pour remporter le Ballon d’Or. Le capitaine de L’Albiceleste serait en effet en train de tutoyer son huitième sacre en la matière.

Thierry Henry ferait des mécontents pour son choix

Si Luis Enrique, entraîneur du PSG, n’a pas voulu se prononcer sur le sujet, Titi n’a pas hésité à donner son avis. Consultant pour le média brésilien CBS, mercredi soir, lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre l’AC Milan (3-0) en troisième journée Ligue des champions, le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, Thierry Henry, a donné le nom du vainqueur du prochain Ballon d’Or qui sera décerné, lundi. A l’en croire, c’est l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, qui mérite tout simplement ce prix, vu ce qu’il a réalisé avec l’Argentine en Coupe du monde.

« Beaucoup peuvent en débattre, mais quand vous remportez la Coupe du Monde de la manière dont il l’a fait, même en tant que Français, bien que j’aie été déçu de l’issue de la finale, il mérite ce titre. Les joueurs de Manchester City, comme Erling Haaland, peuvent se demander : Pourquoi pas moi ? Mais on ne peut pas nier que Lionel Messi le mérite s’il le gagne », a déclaré le patron de la barre technique de l’Equipe de France Espoirs.

Profitant de son temps d’antenne, l’ancien joueur d’Arsenal et champion du monde 1998 a jeté des fleurs à son capitaine des Espoirs de France, Warren Zaïre-Emery, auteur d’une double passe décisive contre Milan, mercredi soir. Il a été l’homme du match après ce choc de la troisième journée entre Franciliens et Rossoneri.