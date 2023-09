Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaifi se positionne pour Kylian Mbappé

Le président du PSG a exprimé publiquement son envie de voir Kylian Mbappé couronné Ballon d’Or.

La hache de guerre entre Nasser Al Khelaifi et Kylian Mbappé est définitivement enterrée. Et s’il y avait encore un doute à ce sujet, il n’y a qu’à prendre connaissance avec les derniers propos tenus par le président du PSG au sujet de son joueur vedette.

Al-Khelaifi milite pour un sacre de Mbappé

Le dirigeant qatari s’est prononcé à propos de la course au Ballon d’Or. Et pour lui, le plus méritant n’est autre que son attaquant vedette. « Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d’or », a-t-il confié, dans des propos relayés par RMC Sport.

Par le passé, NAK ne pouvait pas prendre position car il y avait d’autres stars de dimension internationale dans son effectif. Lionel Messi et Neymar lorgnaient également sur la plus belle des récompenses individuelles et il était donc impossible d’exprimer une préférence, sous peine de froisser des égos et risquer un malaise dans le vestiaire. Ce problème n’est plus de mise puisque les deux étoiles sud-américaines ont quitté Paris cet été.

Mbappé en est à sa septième nomination de suite pour le trophée du Ballon d’Or. Néanmoins, pour l’instant, il n’a jamais fait mieux que 4e place. Cet été, il avait été questionné sur ses chances d’inscrire son nom au palmarès et il a assuré qu’il y croyait. Objectivement, on le voit mal cependant succéder à Karim Benzema dès 2023. Lionel Messi et Erling Haaland semblent avoir pris une longueur d’avance.

Mbappé est le seul français nommé dans la liste des 30 prétendants. Le verdict final sera connu le 30 octobre prochain à l’occasion de la cérémonie organisée au Théâtre du Chatelet.