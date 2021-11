Ballon d'Or : Messi - Lewandowski ? Guardiola botte en touche

Vainqueur du Ballon d'Or pour la septième fois de sa carrière, lundi soir, au Théâtre du Châtelet, Lionel Messi a été le grand gagnant de la cérémonie organisée par France Football. L'Argentin a écrit une page de plus dans les livres d'histoire, et marque le football d'une empreinte indélébile. Au détriment du grand perdant de la soirée, un certain Robert Lewandowski, lequel a terminé dauphin de la Pulga malgré son incroyable année 2021.

L'agent de Lewandowski se lâche après le Ballon d'Or

En effet, l'attaquant polonais du Bayern Munich a réalisé une année 2021 à la hauteur de la précédente, durant laquelle le Ballon d'Or n'avait pas été décerné en raison de la crise sanitaire. Ces dernières heures, nombreux sont ceux qui pestent contre la victoire de l'Argentin, estimant que la plus prestigieuse des récompenses individuelles devait revenir au Polonais. Interrogé sur la question en conférence de presse, Pep Guardiola a répondu.

"S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent"

L'article continue ci-dessous

Ancien entraîneur de Lionel Messi au FC Barcelone et de Roberto Lewandowski au Bayern Munich, l'Espagnol connaît bien les deux rivaux. Selon lui, le Ballon d'Or 2021 ne relève pas de l'injustice, et les deux hommes méritaient de le décrocher. "On ne pourra jamais dire que c'est injuste que Lionel Messi gagne le Ballon d'Or. Donc, en ce qui concerne les préférences, que vous aimiez ou non, c'est un spectacle avec une belle entreprise pour rendre le football plus divertissant et c'est pourquoi c'est un grand compliment pour Alexia (Putellas) et un grand compliment pour Lionel (Messi)", a d'abord confié le coach de Manchester City.

Néanmoins, Robert Lewandowski peut-il s'estimer lésé par cette décision ? Pep Guardiola a botté en touche. "Ce n'est pas à moi de le dire. Ce ne serait jamais injuste s'il ne l'avait pas gagné ou si c'était Robert qui l'avait gagné après deux ans avec Hansi Flick maintenant avec Julian Nagelsman. Le nombre de buts qu'il a marqués, la qualité qu'il a, est-ce que ça aurait été juste ? Oui, bien sûr. Mais à ce niveau, les trois, quatre ou cinq nominés sont tellement bons. Ils ont fait des saisons incroyables avec leurs clubs et leurs équipes et s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent", a insisté le technicien. Un discours nuancé, qui ne vexera personne.