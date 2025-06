Ballon d'Or, l'avis tranché d'un ancien Bleu sur Dembélé

Inter vs FC Barcelone

Le Ballon d'Or 2025 pourrait être remis à un joueur de Barcelone plus tard cette année

Néanmoins, après le week-end dernier, les chances d'une telle victoire se sont amenuisées après qu'Ousmane Dembélé, ancien joueur des Catalans, a aidé le Paris Saint-Germain à remporter la Ligue des champions pour la toute première fois de son histoire.

Nombreux sont ceux qui voient désormais Dembélé comme le favori devant Lamine Yamal. Mais comme l'a déclaré l'ancien défenseur français Mikael Silvestre à Football España, en collaboration avec Esports Insider, il pense que les événements de cet été pourraient être décisifs.

« Je pense que la course au Ballon d'Or est toujours ouverte. La Ligue des Nations et la Coupe du Monde des Clubs seront des facteurs importants pour la bataille entre Lamine Yamal et Dembélé. Pour l'instant, il est très difficile de prédire qui l'emportera. Leurs performances ont été très similaires cette saison, donc le vainqueur est très serré. »

Silvestre a également évoqué la première saison de son compatriote Kylian Mbappé au Real Madrid, qui l'a vu terminer la campagne avec le titre de Soulier d'Or européen.

« Kylian a connu des débuts difficiles au Real Madrid, ce qui était normal compte tenu de son adaptation à un nouveau championnat et à un nouveau club. Il aurait pu être frustré, mais après avoir trouvé son rythme, il a affiché sa meilleure forme depuis la Coupe du monde 2022. Ce fut une saison très positive pour lui sur le plan individuel, et il espère que ses coéquipiers suivront son exemple la saison prochaine. »