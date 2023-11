Ballon d’Or 2023 : Les ultras du PSG allument violemment Lionel Messi

La réaction de Lionel Messi après son sacre au Ballon d’Or n’a pas échappé aux ultras du Paris Saint-Germain, son ancien club.

Lundi soir, Lionel Messi a été couronné Ballon d’Or pour la huitième fois de sa riche carrière. Mais l’attaquant de l’Inter Miami a préféré ne pas passer par le Parc des Princes où il a quitté gratuitement cet été pour présenter son trophée avant de rallier les Etats-Unis.

Leo Messi drible le PSG après son sacre au Ballon d’Or

Vainqueur du Ballon d’Or, lundi, il a été demandé à Lionel Messi s’il passera par le Parc des Princes pour présenter son trophée à ses anciens coéquipiers et dirigeants du club où il était pour réaliser cette saison enrichissante. Mais l’ancien numéro 30 du Paris Saint-Germain a préféré ne pas se rendre dans son ancien club. Il a alors pris la direction de Miami où il a reçu le chaleureux accueil assorti d’une haie d’honneur.

« Je ne suis pas sûr que les Parisiens aient envie que je présente le Ballon d’or au Parc », avait déclaré le champion du monde 2022, tout sourire, après la cérémonie du Ballon d’Or. « Mon passage à Paris ne s’est pas passé comme je l’espérais et ce pour différentes raisons. J’ai vécu deux années à Paris et j’y ai de très bons amis, j’ai beaucoup profité de la ville. Mes fils ont vraiment apprécié et cela leur a beaucoup coûté de quitter Paris parce qu’ils ne voulaient pas encore déménager et qu’ils voulaient rester dans leur école et avec leurs amis », a ajouté Lionel Messi.

Les ultras du PSG ne reconnaissent pas Messi

Si Jérôme Rothen a taclé l’Argentin dans son émission sur RMC Sport, les ultras du Paris Saint-Germain n’ont pas manqué leur ancien numéro 30. Contrairement au club francilien, qui a su répondre de façon tendre à son ex-joueur, les ultras parisiens, quant à eux, n’ont pas fait cadeau à l’ancien du FC Barcelone.

Interrogés par Le Parisien, ceux-ci ont été trop durs avec Lionel Messi. L’un a déclaré : « un mec qui nous crache dessus et n’a jamais respecté le maillot sur le terrain, mieux vaut faire abstraction de son passage chez nous. Il n’a jamais eu envie de venir, on lui a servi de salle de sport géante pour la Coupe du monde. Le seul Ballon d’or à avoir joué au PSG, c’est Mister George ».

De son côté, Julien, fidèle parisien depuis vingt-cinq ans se lâche : « en revanche c’est grâce au PSG qu’il est en forme pour gagner la Coupe du monde avec l’Argentine. Vu comment ça s’est fini, on est les dindons de la farce. Je pensais quand même me tromper et qu’il allait avoir un mot pour Paris, je trouve ça mauvais d’avoir autant de rancœur surtout pour un joueur qui n’était pas à plaindre sous nos couleurs ».