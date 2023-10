Ballon d’Or 2023 : Le successeur de Karim Benzema est connu !

En attendant l’officialisation dans deux semaines, le vainqueur du Ballon d’Or 2023 vient d’être connu du grand public.

Dans un peu moins de deux semaines, notamment le 30 octobre prochain, le grand vainqueur du Ballon d’Or France Football 2023 sera connu de tous. Mais à quelques jours, le nom a déjà fuité.

Voici le vainqueur du Ballon d’Or 2023

Après la 66e édition remportée par Karim Benzema l’année dernière, France Football organise le 30 octobre prochain la 67e édition du prestigieux titre individuel, Ballon d’Or. En effet, trois noms sont dans une rude concurrence pour succéder à l’attaquant français d’Al-Ittihad. Il s’agit notamment de Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi.

Auteur de 56 buts inscrits et 9 passes décisives la saison écoulée assortis du triplé (Ligue des champions-Premier League-FA Cup) réalisé avec Manchester City, Erling Haaland est un candidat très sérieux pour le Ballon d’Or 2023. Il fait d’ailleurs partie des nominés pour le titre. Kylian Mbappé, auteur de 55 buts, 14 passes décisives l’exercice dernier, est lui aussi un candidat potentiel au titre final. De son côté, Lionel Messi (36 ans), vainqueur de la dernière Coupe du monde avec l’Argentine, est lui aussi, un candidat très sérieux pour remporter le Ballon d’Or.

L'article continue ci-dessous

Selon les informations du média espagnol, Sport, le nom du vainqueur du Ballon d’Or 2023 est bien sûr dans ces trois noms susmentionnés. Et il s’agit tout simplement de l’attaquant de l’Inter Miami, Lionel Messi, qui a renversé Kylian Mbappé malgré son triplé et la France en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec ses 28 buts, 26 passes décisives et la Coupe du monde 2022, l’Argentin est le grand vainqueur du trophée, selon Sport.

Chez les dames, la même source annonce Aitana Bonmatí (25 ans), qui évolue au Barça, comme le vainqueur de l’édition 2023. Vainqueur de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde avec l’Espagne, celle-ci succèderait à Alexia Putellas.

Tout ceci n’étant que des rumeurs, le grand vainqueur officiel du Ballon d’Or France Football 2023 sera connu au soir du 30 octobre prochain. Au cas où Messi remporte, il deviendra le premier joueur à avoir remporté le trophée, n’évoluant pas en Europe.