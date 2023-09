Ballon d’Or : Favori plus que Mbappé ? Erling Haaland se prononce

Nominé tout comme Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or, Erling Haaland fait taire les débats sur le favori entre les deux joueurs.

Sorti d’une première saison réussie avec Manchester City, Erling Haaland est vu comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or. Comparé à Kylian Mbappé, qui est aussi nommé pour concourir à ce titre, le Norvégien calme le jeu.

« Messi et Cristiano ont fait des choses insensées »

Bien qu’ils ne soient plus sur le continent européen, deux noms resteront gravés dans la mémoire des amoureux du sport roi. Il s’agit en effet de Lionel Messi, ancien joueur du FC Barcelone et Paris Saint-Germain, et de Cristiano Ronaldo, ancien de Manchester United et du Real Madrid. Ces deux qui ont dominé le football européen pendant plus d’une décennie, sont incomparables à la jeune génération, selon Erling Haaland.

Dans une interview accordée à France Football, l’attaquant norvégien de 23 ans se prononce sur les deux superstars du football. « C’est ce que tout le monde a l’air de penser. Mais attention, il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu’ils le font toujours, car même s’ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques », a-t-il déclaré à propos de la rivalité entre Mbappé et lui, qui renvoie à celle entre les septuple et quintuple vainqueurs du Ballon d’Or.

Ballon d’Or ? Haaland ne calcule même pas Mbappé !

Auteur de 56 buts inscrits et 9 passes décisives la saison écoulée assortis du triplé (Ligue des champions-Premier League-FA Cup) réalisé avec Manchester City, Erling Haaland est un candidat très sérieux pour le Ballon d’Or 2023. Il fait d’ailleurs partie des nominés pour le titre. Invité par France Football à se prononcer sur sa rivalité avec Kylian Mbappé, auteur de 55 buts, 14 passes décisives l’exercice dernier, le Norvégien de 23 ans ne voit aucune comparaison avec le Français.

« Je ne parle jamais de moi contre d’autres joueurs, ce n’est pas ma façon d’être ni de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, je ne cherche qu’à être meilleur chaque jour, continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais et être la meilleure version de moi-même », a déclaré Erling Haaland.

Mbappé et Haaland sont tous les deux favoris pour le Ballon d'Or 2023. Pour prétendre succéder à Karim Benzema, vainqueur du dernier Ballon d'Or, Kylian Mbappé compte sur ses 55 buts, 14 passes décisives la Ligue 1 remportée en plus de sa place de finaliste au dernier Mondial au Qatar. De son côté, absent avec sa sélection au Qatar l'année dernière, Haaland se réjouit de ses 56 buts inscrits et 9 passes décisives la saison écoulée assortis du triplé (Ligue des champions-Premier League-FA Cup) réalisé avec Manchester City.