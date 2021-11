Ballon d'Or 2021 : Lothar Matthaüs dézingue le classement final

Le Ballon d'Or a souvent fait débat, mais il n'a pas probablement jamais autant diviser que cette année. Ce lundi soir, Lionel Messi a reçu son septième Ballon d'Or à Paris, mais pour beaucoup d'observateurs ce sacre est incompréhensible et même "scandaleux" à en croire la Une de Bild en Allemagne. Outre-Rhin, la défaite de Robert Lewandowski, deuxième du classement, qui aurait dû l'emporter en 2020 sans l'annulation de la récompense, passe très mal. Et bien évidemment, il faut s'attendre à quelques sorties médiatiques d'anciens joueurs du Bayern Munich et des observateurs du football allemand dans les prochains jours pour réagir à ce Ballon d'Or 2021.

Ballon d'Or 2021 : le classement complet

Lothar Matthaüs, vainqueur du Ballon d'Or en 1990 n'a pas caché son dépit après la révélation du résultat final. Sur Sky Allemagne, l'ancienne légende du Bayern Munich a vivement critiqué le classement final et ne comprend pas que Lionel Messi puisse devancer Robert Lewandowski cette année : "Honnêtement je n'y comprends plus rien. Avec tout le respect que je dois à Lionel Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski".

Pour Matthaüs, Lewandowski n'a pas d'égal en 2020 et en 2021

L'Allemand a encensé l'attaquant polonais qui n'a pas d'égal pour lui depuis deux ans sur la planète football : "Il est sans égal au cours des deux dernières années. Mais même si vous ne tenez compte que de 2021, il est meilleur que les autres. Il a battu le record du siècle de Gerd Müller, est à nouveau en tête de la liste des meilleurs buteurs de toutes les compétitions et a dépassé tout le monde au niveau national et international cette année également."

Un prix de consolation pour Lewandowski

"Messi a peut-être remporté la Copa America avec l'Argentine, mais il est complètement pâle à Paris. Benzema a également joué une excellente année, mais est reparti bredouille avec le Real. Salah a été formidable ces derniers mois mais a connu une longue période de sécheresse au début de l'année. Jorginho a bien sûr remporté deux très gros titres avec Chelsea et l'Italie, mais est loin d'être aussi remarquable que l'attaquant du Bayern et cela pratiquement semaine après semaine. Et Ronaldo n'était pas aussi constant et extraordinaire que Lewandowski. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas gagné", a conclu Lothar Matthaüs.

Lewandowski reste beau joueur

L'article continue ci-dessous

De son côté, Robert Lewandowski a préféré garder la face et a été beau joueur dans un post Instagram : "Pour commencer, je tiens à féliciter Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or. Je tiens à remercier chaque journaliste qui a voté pour moi et qui a estimé que mes réalisations étaient importantes en 2021. J'ai remporté le prix de l'attaquant de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l'équipe la plus forte et des fans fidèles derrière lui. Et pour moi, ce n'est pas différent".

"Je tiens à remercier mon club Bayern Munich pour le fait de me donner la possibilité de réussir et réaliser mes rêves. Je tiens à remercier mes coéquipiers de l'équipe nationale polonaise et du Bayern Munich. Je tiens également à remercier mes fans de me soutenir chaque jour, cela signifie beaucoup pour moi. Et le plus important, un grand merci à ma famille merci maman, merci Anna - tu es l'amour de ma vie et ma meilleure amie, merci à ma sœur Milena et à mes amis et à l'équipe de direction pour le soutien continu, la base de mes réalisations. Merci", a conclu l'attaquant polonais du Bayern Munich.