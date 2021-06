Bale perd le contrôle après la question de trop

Gareth Bale a été agacé par une question d'un journaliste au point de quitter la salle de presse.

Gareth Bale a refusé de répondre aux questions sur son avenir après que le Pays de Galles ait été éliminé de l'Euro 2020 suite à une défaite 4-0 aux mains du Danemark.

Kasper Dolberg a marqué deux fois avant que les buts tardifs de Joakim Maehle et Martin Braithwaite n'envoient le Danemark en quarts de finale avec une victoire catégorique à Amsterdam.

C'était la première fois que le Pays de Galles perdait des matches successifs lors d'un tournoi majeur, après sa défaite contre l'Italie en phase de groupes.

Le Pays de Galles a été victime d'un résultat qui a vu le Danemark devenir la première équipe à marquer quatre buts ou plus lors de matches consécutifs dans l'histoire du Championnat d'Europe.

Gareth Bale – qui doit retourner au Real Madrid après avoir passé 2020-21 en prêt à Tottenham – a déclaré avant le tournoi qu'il avait pris une décision sur son avenir, bien qu'il ne le révélerait pas avant la fin de la campagne du Pays de Galles.

Invité à développer cela dans une interview à BBC Sport après la défaite du Pays de Galles, Bale est immédiatement sorti de la salle de presse.

Avant le refus de s'agacer et de quitter la salle, le joueur du Pays de Galles avait évoqué la rencontre :

"Nous avons très bien commencé lors des 25 premières minutes. Nous avons encaissé un but et le match a un peu changé. Nous sommes revenus en deuxième mi-temps en essayant de jouer mais nous avons malheureusement fait une erreur en concédant le but qui, je suppose, a tué l'élan de notre côté."