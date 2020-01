Eriksen pourrait quitter Tottenham en janvier

José Mourinho, le manager de Tottenham, a reconnu que son milieu de terrain danois pourrait changer d'air en ce mois de mercato.

Le manager de , Jose Mourinho, a admis que Christian Eriksen pourrait finir par quitter le club en janvier. L'avenir d'Eriksen a fait l'objet de nombreuses spéculations depuis qu'il a exprimé le désir de relever un nouveau défi à la fin de la saison dernière. Le et s'étaient positionnés pour l'enrôler durant le mercato d'été, mais les Spurs ont finalement pu conserver le stratège scandinave pour le début de la campagne 2019-2020.

Le joueur de 27 ans est cependant entré dans les six derniers mois de son contrat actuel avec les Spurs et les discussions sur une prolongation sont au point mort actuellement. Il se murmure que Tottenham préfèrerait céder Eriksen dès maintenant plutôt que de le laisser quitter le club gratuitement en juin. L'Inter se serait dit intéressé, tandis que MU et le Real seraient prêts à renouveller leur proposition à la fin de la saison.

Mourinho dit que Tottenham "a le contrôle de la situation", mais il ne sait pas avec certitude quelle sera la décision finale d'Eriksen. Lorsqu'on lui a demandé d'aborder l'avenir du joueur avant le match de troisième tour de la contre les Middlesbrough dimanche, le Portugais a confié : "Je ne sais pas et je suis honnête. Vous connaissez la situation, en ce moment il peut être d'accord avec n'importe quel club pour la fin de la saison. C'est une option. Une autre option est qu'un club et lui-même veulent un transfert dès maintenant, mais dans cette situation, notre club a le contrôle. Enfin, la dernière possibilité est qu'il reste."