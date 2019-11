Bale : "Cela m'excite plus de jouer pour le Pays de Galles"

Le Gallois a laissé entendre qu'il préférait porter le maillot de sa sélection que celui du Real Madrid.

Déjà critiquée en par certains supporters en raison de son attitude, Gareth Bale a pris le risque de les mettre davantage en colère ce vendredi en déclarant qu'il prenait plus de plaisir à évoluer avec le qu'avec son club.

Le Gallois n'a plus joué avec les Merengue depuis une blessure au mollet survenue... lors de la dernière trêve internationale, en octobre. Mais il est toutefois remis pour jouer avec la sélection dirigée par Ryan Giggs pour les deux derniers matches éliminatoires en vue de l' cette semaine.

"Cela m'excite certainement plus de jouer pour le Pays de Galles, a déclaré l'ancien joueur de . J'ai été avec la plupart des joueurs les plus âgés depuis que nous étions avec les moins de 17 ans. C'est comme jouer avec tes potes dans le parc un dimanche. C'est normal.

"Avec le Pays de Galles, je parle ma propre langue et me sens plus à l'aise. Mais cela ne change pas ce que je fais sur le terrain. Je donne toujours 100% sur le terrain où que je sois, c'est ce que j'essaie toujours de faire."

"S'il y avait eu un match avec le ce week-end, je serais prêt et entraîné pour jouer. Peut-être que ce n'est pas évident, mais c'est seulement une coïncidence que les matches de la sélection soient cette semaine", a-t-il conclu.