Real - Carvajal : "Je n'ai aucun doute sur l'implication de Bale"

Le défenseur espagnol est certain que son coéquipier est toujours pleinement concentré sur son rôle au Real Madrid malgré les rumeurs de départ.

Dani Carvajal a pris la défense de Gareth Bale, alors que l'avenir de l'attaquant gallois au apparaît incertain. Selon lui, son coéquipier reste concentré à 100% sur son club.

Bale n'a plus joué avec les Merengue depuis début octobre après avoir subi une blessure au mollet en sélection contre la . Une période au cours de laquelle il a manqué six rencontres et ne s'est pas entraîné avec l'équipe première.

Une situation qui ne l'a pas empêché d'être appelé avec le Pays de Galles par Ryan Giggs pour les deux derniers matches éliminatoires contre l'Azerbaïdjan et la Hongrie cette semaine. Une convocation qui n'a d'ailleurs pas été du goût de Toni Kroos, qui s'est montré très critique : "C'est un peu gênant quand on va en équipe nationale, alors on ne joue pas pour son club."

Ce n'est en tout cas pas l'avis de Carvajal, qui ne voit aucune raison de remettre en cause l'implication de l'ancien spur. "Il (Bale) a été libéré cette semaine pour raisons médicales", a déclaré le défenseur espagnol à Marca.

"Il est parti avec son pays maintenant, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas concentré sur nous. Je n'ai aucun doute sur son implication et j'espère qu'il ne va pas se blesser à nouveau et qu'il pourra revenir avec nous."

Les protégés de Zinédine Zidane accueilleront la le 23 novembre prochain.