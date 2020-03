Baisse de salaire au Barça, les joueurs pas convaincus ?

Les joueurs de Barcelone ne sont pas convaincus par la première proposition de réduction de salaire du club selon Marca.

Le Coronavirus ayant interrompule football et l'activité commerciale à Barcelone, les revenus se raréfient du côté du Camp Nou et il est nécessaire de trouver une solution étant donné la masse salariale annuelle de plus de 600 millions d'euros.



Le week-end dernier, les dirigeants de Barcelone ont discuté avec les capitaines d'une possible réduction de salaire et la réponse initiale a été positive étant donné que les joueurs comprennent la situation grave et les circonstances uniques d'après les médias ibériques.

Cependant, ils n'ont pas été convaincus par la première proposition du conseil d'administration selon Marca.

Les joueurs ont eu le temps de parler à leurs différents conseillers financiers avant de donner une réponse, mais il ne semble pas qu'ils donneront leur feu vert. Les négociations semblent devoir se poursuivre.

Barcelone est dans une situation difficile et le restera tandis que l'incertitude sur le reste de la saison et sur la question de savoir si elle peut être complétée ou non se poursuit.