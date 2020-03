OFFICIEL - Les JO de Tokyo reportés "au plus tard à l'été 2021"

Initialement prévus à Tokyo en 2020, les JO ont été reportés "au plus tard à l'été 2021", sur décision du Comité international olympique (CIO).

Plus la pandémie de coronavirus progressait, moins les chances de voir les Jeux Olympiques 2020 maintenus étaient grandes. Ce mardi après-midi, c'est devenu officiel : prévus initialement à Tokyo en 2020, les JO ont été reportés "au plus tard à l'été 2021", comme l'a annoncé le Comité international olympique (CIO).

Une première depuis 1896

"Dans la conjoncture actuelle et sur la base des informations transmises par l'OMS aujourd'hui, le président du CIO et le premier ministre japonais sont arrivés à la conclusion qu'afin de préserver la santé des athlètes, de toutes les personnes associées à la préparation des Jeux Olympiques et des membres de la communauté internationale, les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo devaient être reprogrammés après 2020 mais au plus tard à l'été 2021", annonce le communiqué officiel.

Plus tôt dans la journée, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, avait déclaré avoir proposé le report. La réponse aura donc été rapide et sans surprise. À noter que ce report est historique, puisqu'il s'agit tout simplement du premier report des JO en dehors d'une période de guerre depuis la 1ère édition en 1896.

Plus d'équipes

Si cette décision semble logique, au vue de la gravité de la situation actuelle, elle n'en demeure pas moins un coup dur pour la ville de Tokyo. Le avait tout fait pour être prêt à accueillir les Jeux Olympiques dans les meilleurs conditions possibles du 24 juillet au 9 août, suivis des Paralympiques du 25 août au 6 septembre. Crise sanitaire oblige, les autorités compétentes ont donc préféré reporter la plus prestigieuse des compétitions sportives.