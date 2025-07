Bagarre Chelsea - PSG, la version cash de Luis Enrique

Chelsea vs Paris Saint-Germain

Le patron du PSG, Luis Enrique, a expliqué ce qui s'est passé après avoir déclenché une bagarre en attrapant Joao Pedro, le joueur de Chelsea, à la fin de la finale de la Coupe du monde des clubs.

Les Blues étaient d'humeur festive après avoir vu Cole Palmer marquer deux buts et Pedro, la nouvelle recrue, en marquer un autre, leur permettant de remporter une victoire éclatante 3-0 contre les vainqueurs de la Ligue des champions 2025 au MetLife Stadium dans le New Jersey.

Le Paris Saint-Germain était naturellement moins enthousiaste après avoir manqué un autre trophée majeur, et la tension menaçait de dégénérer au coup de sifflet final. Des scènes de confrontation déplaisantes ont éclaté lorsque les joueurs et les membres du staff des deux équipes se sont affrontés sur le terrain.

Luis Enrique a été très impliqué dans cette bagarre, le tacticien espagnol passionné s'étant accroché avec l'attaquant brésilien Pedro. L'entraîneur du PSG a poussé le joueur de Chelsea avant de l'attraper à la gorge, ce qui a conduit le Sud-Américain à tomber au sol.

L'article continue ci-dessous

Enrique a affirmé par la suite qu'il essayait de désamorcer une situation explosive, et non de l'aggraver. Il a déclaré aux journalistes : « Je n'ai aucun problème à exprimer mes sentiments à la fin d'un match sous haute pression. C'est très stressant pour nous tous. Il est impossible d'éviter cela. Tout le monde était impliqué. Ce n'était pas la meilleure chose à faire et c'était le résultat final de la pression du match.

« J'ai vu [l'entraîneur de Chelsea, Enzo] Maresca. J'ai vu qu'il avait poussé d'autres joueurs et nous avons dû séparer tous les joueurs. Je ne sais pas d'où venait cette pression. Mais c'est une situation que nous devons tous éviter. Cela va sans dire. Mon intention était de séparer les footballeurs afin que la situation ne s'aggrave pas. »

"Pas de perdants"

L'ancien entraîneur du FC Barcelone, a ajouté après avoir vu son équipe subir une défaite surprise face aux poids lourds de la Premier League : « Nous ne sommes pas des perdants, il n'y a pas de perdants. Nous sommes les finalistes. Un perdant est quelqu'un qui abandonne. Dans ce sport de haut niveau, il n'y a pas de perdants. »

Après une saison 2024-2025 éprouvante pour Chelsea et le PSG, les deux équipes vont profiter d'une courte pause estivale avant de se concentrer sur la saison prochaine et la quête de nouveaux trophées.