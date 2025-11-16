Azerbaïdjan - France : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

AL’équipe de France boucle son année sportive avec un déplacement qui n’a plus rien d’un combat pour la survie. Les hommes de Didier Deschamps ont décroché leur billet pour la Coupe du monde 2026 quelques jours plus tôt, en écrasant l’Ukraine. Cette rencontre face à l’Azerbaïdjan se transforme donc en terrain d’expérimentation, l’occasion pour le sélectionneur de redistribuer du temps de jeu et de sonder certaines associations avant l’immense rendez-vous de l’été prochain. Les absences, nombreuses, renforcent encore cette nécessité de tester.

Un match sans pression, parfait pour faire tourner

La victoire face à l’Ukraine (4-0) a dégagé l’horizon des Bleus. Plus aucune obligation de résultat, aucune urgence, aucune finalité autre que celle de travailler et d’observer.

Deschamps profite d’un contexte idéal pour accorder des minutes aux joueurs moins utilisés. L’absence d’Eduardo Camavinga et de Kylian Mbappé, conjuguée à la suspension de Manu Koné, ouvre des places. La rencontre ne ressemble pas à un simple match amical, car elle reste incluse dans la phase de qualification, mais elle n’impose plus aucune tension sportive.

En octobre, les Français avaient déjà affronté les Azéris au Parc des Princes, l’emportant 3-0. Le souvenir reste frais, même si les conditions diffèrent cette fois.

Une sélection azérie en difficulté depuis longtemps

En face, l’Azerbaïdjan traîne une campagne difficile, presque interminable. La sélection occupe la dernière place du groupe et n’a glané qu’un seul point en cinq journées. Les défaites s’enchaînent sans interruption : France, Ukraine, puis Islande.

La statistique fait mal : plus de deux buts encaissés en moyenne par match. Et aucune victoire depuis un amical face au Kazakhstan, à l’été 2024.

Depuis cette éclaircie lointaine, la nation classée 123ᵉ au classement FIFA enchaîne les contre-performances. Quinze rencontres, dont douze perdues. La spirale semble sans fin. La réception des Bleus pourrait offrir un sursaut, mais rien ne l’annonce.

Un historique totalement à l’avantage des Bleus

La confrontation entre les deux nations n’a rien d’un classique. Trois duels seulement, trois larges victoires françaises, quinze buts marqués, aucun encaissé. La dernière remonte à octobre 2025, lors des qualifications actuelles. Paris avait vu les Bleus dérouler (3-0), sans jamais trembler.

Les deux premiers affrontements datent des années 1990. Celui du 6 septembre 1995, à Auxerre, reste un moment gravé dans l’histoire du football français. Cette équipe, encore marquée par la catastrophe de 1993, ne parvenait plus à marquer. Et ce soir-là, elle frappe dix fois. Un 10-0 devenu symbole de renaissance, longtemps record absolu avant le 14-0 contre Gibraltar en 2023.

Sur quelle chaine suivre le match Azerbaïdjan - France ?

La rencontre entre l’Azerbaïdjan et l’équipe de France sera à suivre ce dimanche 16 novembre 2025 à partir de 18h sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyTF1.

Horaire et lieu du match Azerbaidjan - France

La rencontre entre l'Azerbaidjan et la France se joue ce dimanche à partir de 18h, heure française, au Stade Tofiq Bahramov de Bakou.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de l'Azerbaïdjan

L’Azerbaïdjan s’apprête à affronter l’équipe de France avec une sélection largement bâtie autour de joueurs du championnat local. La colonne vertébrale provient une nouvelle fois du Qarabağ FK, où évoluent notamment Bahlul Mustafazada, Abbas Hüseynov et Toral Bayramov, des habitués du onze de départ. En revanche, l’attaque perd un élément : Rüstam Ahmadzada, toujours en quête de son premier but après treize sélections, ne participera pas au match en raison d’une suspension liée à une accumulation de cartons.

Dans le but, Shahrudin Mahammadaliyev retrouve sa place de titulaire, lui qui avait manqué la rencontre face à l’Islande à cause d’une suspension. Au milieu, le capitaine Emin Mahmudov, élément moteur du Neftçi Bakou, reste le seul joueur azéri à avoir trouvé la faille durant ces éliminatoires. À défaut d’un secteur offensif riche, il demeure la principale arme de la sélection.

Infos sur l'équipe de France

Didier Deschamps devra, une fois encore, jongler avec une longue liste d’indisponibilités. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni soignent tous des blessures. À ces absences s’ajoute le départ d’Eduardo Camavinga, forfait dès le match contre l’Ukraine, ainsi que la suspension de Manu Koné. Dans ce contexte, Khéphren Thuram, déjà aligné lors du match aller, pourrait disposer d’un nouveau créneau pour s’exprimer. Son frère Marcus Thuram, encore en phase de reprise, n’a pas été convoqué.

Dans le secteur offensif, Michael Olise confirme depuis près d’un an qu’il possède l’étoffe d’un cadre : constant, créatif et précieux dans l’organisation du jeu. Rayan Cherki, lui, doit encore afficher davantage de régularité pour prétendre au même statut. En pointe, les Bleus doivent pourtant se passer de leur leader. Kylian Mbappé, auteur de 55 buts en 94 sélections et d’un doublé contre l’Ukraine, ne fera pas le déplacement. Touché à la cheville droite, il retourne à Madrid afin de passer des examens, comme l’a annoncé la FFF vendredi.

Cette dernière rencontre pourrait offrir une première sélection à Lucas Chevalier. Le gardien du PSG, formé à Lille, traverse une période délicate depuis son arrivée dans la capitale. Un match sans enjeu majeur pourrait lui permettre de débuter avec les Bleus et de regagner de la confiance.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

AZE Dernier match FRA 0 0 Nul 1 France 3 - 0 Azerbaïdjan 0 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Classement