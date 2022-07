Aymeric Laporte : "Pourquoi ne pas continuer longtemps à Manchester City ?"

Le défenseur central se verrait bien rester encore de nombreuses saisons avec les Skyblues et continuer d'empiler les trophées.

Aymeric Laporte a réussi une nouvelle belle saison sous les couleurs de Manchester City. De quoi ravir le natif d'Agen, qui ne se voit pas changer d'air de sitôt.

"La Ligue 1 ? Pour l'instant, ce n'est pas le but"

Interrogé par RMC Sport, l'international espagnol a même affirmé vouloir poursuivre l'aventure de longues années dans le nord de l'Angleterre.

"Oui, je suis super content et en forme. L’équipe aussi. Il reste seulement l’objectif en commun, la Ligue des champions, mais on va tout faire pour l’avoir cette année", a-t-il assuré avant d'évoquer la dramatique élimination face au Real en demi-finales.

"On l’a dans la tête, mais ça va nous servir pour la gagner, pour nous améliorer, améliorer notre fin de match et prendre conscience de la difficulté de gagner cette compétition. J’espère qu’on fera mieux et qu'on la gagnera cette année."

Le défenseur citizen a également évoqué son avenir, écartant la possibilité de rejoindre la Ligue 1 dans un futur proche : "Pour l’instant, ce n'est pas le but. J’ai encore trois ans de contrat. Je suis content et le club aussi.

"J’ai joué beaucoup de minutes: je suis le défenseur central qui en a eu le plus. Je suis une référence et je suis très content que le coach et Manchester City aient confiance en moi. Donc pourquoi ne pas continuer longtemps encore."

"L'Espagne accueille très bien les joueurs"

Cela qui a opté pour la nationalité sportive espagnole après avoir attendu d'être convoqué chez les Bleus en vain a également évoqué son intégration au sein de la Roja.

"L’Espagne accueille très bien les joueurs, c’est une mentalité magnifique, a-t-il assuré. Les joueurs sont très jeunes. Je fais presque déjà partie des vétérans du groupe. J’essaie de les aider, et eux aussi essaient de m’aider."

Une situation qui pourrait l'amener à croiser la route de l'équipe de France, notamment lors du prochain Mondial au Qatar.

"C’est déjà arrivé en Ligue des nations. C’est vrai que ça fait un petit quelque chose, mais il faut rester professionnel. Le foot reste un jeu qu’on fait tous les jours. Je devrais plutôt penser au match plus qu’aux sentiments. Ce sera le plus important."