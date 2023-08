Aymeric Laporte avec Cristiano Ronaldo, c'est officiel

Manchester City a confirmé qu'Aymeric Laporte avait quitté le club pour rejoindre Al-Nassr en Pro League saoudienne.

City a confirmé que Laporte quittait le club après six saisons riches en trophées pour rejoindre Al-Nassr, club de Pro League saoudienne, sur un contrat permanent. Les triples vainqueurs ont accepté une somme de 23,5 millions de livres (30 millions de dollars) de la part d'Al-Nassr, où Laporte rejoindra Cristiano Ronaldo et Sadio Mane, anciens joueurs des rivaux de City, Manchester United et Liverpool respectivement. Laporte a déjà fait ses adieux aux fans de Man City.

L'article continue ci-dessous

Laporte a rejoint City en provenance d'Athletic Club en janvier 2018 pour un montant record de 57 millions de livres (72 millions de dollars). Il a disputé 180 matches avec l'équipe de Pep Guardiola, remportant 13 trophées majeurs. Cependant, il s'est retrouvé en marge de l'équipe l'année dernière, ne faisant que 24 apparitions toutes compétitions confondues alors que City remportait le triplé. Selon CBS, Laporte devrait toucher un salaire mirobolant d'environ 400 000 £ (505 000 $) par semaine.

"Je suis fier d'avoir représenté Manchester City au cours des six dernières saisons. Lorsque j'ai rejoint le club, j'étais enthousiaste à l'idée de remporter des trophées. Cependant, je n'aurais jamais pu imaginer le succès que nous allions remporter ensemble", a déclaré Laporte sur le site officiel de City. "Je voudrais remercier les entraîneurs, mes coéquipiers et, bien sûr, les brillants supporters de City pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté pendant mon séjour à Manchester. Je serai toujours un fan de City et j'ai hâte de vous revoir tous".