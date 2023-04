L'avis tranché de Wesley Fofana sur la concurrence avec Konaté et Upamecano en équipe de France

Forfait pour le dernier rassemblement des Bleus, Wesley Fofana s'est livré sur la concurrence à son poste avec Konaté et Upamecano.

Wesley Fofana (22 ans) a rejoint Chelsea l'été dernier et malgré la saison morose de son club, il est parvenu à se faire une place au sein de la défense des Blues.

Ses bonnes performances lui ont également permis d'être convoqué en équipe de France pour le rassemblement du mois de mars 2023 contre les Pays-Bas et l'Irlande. Mais victime d'une blessure avec son club, il n'a pu honorer sa première sélection.

Et ce dimanche 16 avril 2023, dans l'émission Téléfoot, Wesley Fofana s'est confié sur sa première avortée avec l'équipe de France mais aussi sur le match Chelsea-Real Madrid ainsi que sur l'OM, son club de cœur.

Sur sa première convocation en équipe de France

« C'est l'équipe de France, c'est une grande nation, donc je l'ai très bien pris. C'était un honneur d'être sélectionné. Quand on a joué en France, quand on est supporter, quand on est Français, donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'on attend. Ça m'a fait très plaisir d'être sélectionné, j'étais très content. »

Sur la concurrence en équipe de France

« Konaté et Upamecano ont réussi à s'imposer, ce n'est pas dans n'importe quelle sélection : c'est en équipe de France. Toutes les sélections n'ont pas la chance d'avoir deux défenseurs de qualité comme Ibou et Dayot, donc je suis très content pour eux. Ils sont performants.

Oui, bien sûr, je me sens capable de bousculer cette hiérarchie, je ne me mets pas de limites. S'ils sont performants, je ferai tout pour être encore plus performant et je pense qu'ils feront pareil. Donc, voilà, c'est de bonne guerre. Comme je l'ai toujours dit : que le meilleur gagne dans le respect. »

Sur le quart de finale retour de C1 contre le Real Madrid

« Chelsea l'a déjà fait, après une saison compliquée, un nouveau coach qui arrive. Gagner la Champions League, ils l'ont fait en 2021. Donc, je pense que c'est possible, c'est dans l'ADN du club. On n'a rien à perdre. On a fait une mauvaise saison, on le sait. Maintenant, c'est à nous d'aller sur le terrain, montrer de quoi on est capables. Il y a de la qualité dans ce groupe. »

Sur l'OM, son club de cœur

« Je suis un vrai fan. C'est le club de ma vie (il est né à Marseille le 17 décembre 2000, n.d.l.r.), celui qui m'a fait aimer le foot. Depuis petit, je suis né supporter de l'OM. Ça me tient à cœur, je regarde à fond. Arrêtez de croire qu'on ne va pas finir sur le podium. Les gars, je compte sur vous. On finit sur le podium cette année ! »