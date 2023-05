L'avis tranché de Thierry Henry sur les sifflets du Parc des princes envers Lionel Messi

Thierry Henry s'est prononcé sur les sifflets des supporters du PSG contre Lionel Messi lors de PSG-Ajaccio.

Samedi soir, lors de la victoire du PSG 5-0 contre Ajaccio, à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1, Lionel Messi était de retour dans le onze de départ de son équipe après avoir été suspendu par ses dirigeants pendant un match pour avoir séché un entraînement et être allé en Arabie saoudite pour honorer un contrat avec un sponsor, Visit Saudi.

L'affaire Messi a fait couler beaucoup d'encre et les supporters du PSG n'ont pas encore digéré cet épisode. Lors de la réception de l'AC Ajaccio, les supporters n'ont pas hésité à siffler Lionel Messi à chaque fois qu'il touchait le ballon.

Dimanche soir, Thierry Henry, consultant pour Amazon Prime Video s'est prononcé sur les sifflets à l'encontre de Lionel Messi lors de l'émission « Dimanche Soir Football ».

Et le champion du monde 1998 est partagé sur le comportement des supporters à l'égard de Lionel Messi. « Je comprends (les sifflets), mais je ne suis pas obligé de les accepter », a-t-il confié.

« Ce n'est pas la première fois qu'il se fait siffler. Des gens vont dire qu'il méritait parce que ci, parce que ça. Mais le problème du PSG, ce n'est pas Messi. Lui, il est revenu. Moi, personnellement, il m'a fait gagner des choses que je cherchais depuis longtemps. Mais j'en reviens encore une fois au fait que personne ne doit rater un entrainement. Je peux comprendre les sifflets, car personne ne doit être au-dessus d'institution. Mais il faut que ça soit tout le temps comme ça avec les règles. Et j'ai rarement vu une équipe qui va être championne avoir des joueurs qui se font siffler », a ajouté Thierry Henry.

La semaine dernière, Thierry Henry avait en effet critiqué Lionel Messi pour son escapade en Arabie saoudite.

Pour Thierry Henry, à travers Messi, c'est surtout la politique des dirigeants du PSG qui est visée : « Il faut avoir la présence d'esprit de faire la part des choses, mais personne n'est au-dessus des lois. Quand tu rates un entraînement, t'es sanctionné. Mais la vraie fracture c'est entre les supporters et l'ère qatarie. Là, Messi a pris. Mais Messi n'a jamais été un problème, moi j'ai joué avec lui et ça a toujours été une solution. Il a été champion du monde et il n'a pas vieilli en deux mois. S'il ne reste pas au PSG, moi j'aimerai bien qu'il fasse un vrai salut aux supporters du Barça. Car quand je vois Messi, je vois le Barca. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est dommage. »