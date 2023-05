PSG - Ajaccio : Pourquoi Messi a été sifflé par le Parc des Princes ?

Lionel Messi a été accueilli par des sifflets assourdissants lors de l’échauffement précédent le match du PSG contre Ajaccio.

Lionel Messi et sa direction du PSG se sont réconciliés, mais le contentieux reste de mise entre le génie argentin et les supporters de l’équipe francilienne. C’est ce qu’on pourrait en déduire à travers l’accueil auquel il a eu droit ce samedi avant et pendant le match de championnat contre Ajaccio (35e journée).

Messi pris en grippe par les supporters

La Pulga effectuait son retour dans le onze parisien après avoir raté le match contre l’ESTAC la semaine dernière. Une absence qui était due à la suspension qui lui a été infligée par son club à la suite de son escapade non-autorisée en terre saoudienne. Il avait ensuite présenté publiquement ses excuses et les responsables franciliens ont alors choisi de passer l’éponge et ne pas s’acharner sur leur star.

Le match de ce samedi face à l’ACA était donc celui du renouveau. Manifestement, les fidèles du Parc des Princes ne l’entendaient pas de cette oreille. Et on ne parle pas des Ultras du CUP, puisque ces derniers n'étaient pas présents pour ce match. Dès que le champion du monde est apparu sur la pelouse pour un échauffement il a eu droit à des huées venues des tribunes. Bis repetita lors de l'annonce de la composition des équipes. Des huées auxquelles l'intéressé est resté relativement insensible. Il semblait plus préoccupé par une gêne aux ischios, puisqu'on l'a vu se tenir l'arrière de la cuisse à plusieurs reprises.

La situation ne s'est pas améliorée au coup d'envoi de la rencontre puisque le natif de Rosario a été sifflé à chaque touche de balle. Ce n'est qu'à la 9e minute et au moment où il est venu frapper un corner que des applaudissements ont pu couvrir enfin ces sifflets.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien Barcelonais est malmené par le public parisien. Ça avait déjà été le cas contre Lorient il y a deux semaines. On se souvient aussi du match contre Bordeaux la saison dernière et qui avait suivi l’élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Mbappé, lui, a été acclamé

Pourquoi ce traitement envers le septuple Ballon d'Or ? La réponse est simple ; les supporters goutent très peu son manque d’investissement sous le maillot parisien. Messi a beau être l’un des joueurs les plus prolifiques de l’équipe et présenter un CV exceptionnel, il est montré du doigt pour son manque de générosité sur le terrain et ce côté dilettante à la perte du ballon. Enfin, certains des supporters n’ont rien contre lui mais ils le sifflent pour la simple et unique raison qu’il incarne l’échec du projet QSI.

Alors que Messi a donc été sifflé, Kylian Mbappé, lui, a été chaleureusement acclamé par l’enceinte parisienne. Le crack de Bondy garde sa cote de popularité au plus haut. Un contraste saisissant et qui doit certainement agacer l’Argentin. S’il avait besoin d’une ultime raison pour se convaincre de quitter le PSG cet été, il est à présent servi.