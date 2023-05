Avec son but le soir du sacre, Lionel Messi laisse sa trace au PSG

Le génie argentin a été l’auteur qui a permis au PSG de battre Strasbourg et faire main basse sur le titre de champion.

Paris est champion de France à une journée de la fin du championnat. L’équipe de la capitale n’avait besoin que d’un point pour être couronnée et c’est ce qu’elle a assuré sur le terrain de Strasbourg. Pour cela, elle peut remercier sa star argentine, Lionel Messi. Ce dernier avait signé l’ouverture du score, avant que Kevin Gameiro n’égalise pour les locaux (1-1).

Messi a libéré Paris

A la Meinau, l’équipe de Galtier n’avait pas vraiment le profil d’un championnat. Pendant une bonne partie du match, elle s’est même montrée insipide et incapable de donner du rythme à la rencontre. Le Racing, poussé par son public, pouvait d’ailleurs croire légitimement à un exploit. C’était avant que La Pulga ne sort de sa boite pour sceller le sort de l’empoignade.

Alors qu’on jouait la 59e minute, et qu’il n’avait jusque-là pas montré grand-chose, le champion du monde a surgi dans la surface pour récupérer un ballon de Kylian Mbappé et ensuite battre Mats Sels d’un tir du gauche à ras de terre. Une efficacité maximale.

Il a laissé son empreinte sur la saison du PSG

Avec cette réalisation, Messi a donc permis à Paris de souffler et assurer accessoirement son trône national. Le but strasbourgeois n’ayant ensuite rien changé à la donne (80e). Que c’est lui qui marque ce but symbolique apparait ironique en cette fin de campagne 2022/2023 qui l’aura vu perdre grâce auprès des supporters et aussi auprès de la direction du club. Un grand champion a de l’orgueil et c’était peut-être sa façon de marquer la fin de son parcours avec l’équipe francilienne.

L’ancien barcelonais quittera Paris sur une note positive et aussi un bilan comptable plus que satisfaisant. Même si l’impression générale dégagée de sa part a laissé à désirer, il a quand même signé 16 buts et 16 passes décisives. Peu de joueurs en Europe peuvent se targuer de telles statistiques.

Il pique un record à Ronaldo

En marquant en terre alsacienne, Messi a aussi réussi à dépasser Cristiano Ronaldo et devenir seul meilleur buteur dans les cinq grands championnats européens. Il compte 396 réalisations, soit une de plus que son vieux rival portugais. La barre des 400 va peut-être atteinte dans une autre ligue majeure la saison prochaine.