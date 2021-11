Avec l’arrivée de Gerrard, Klopp va regarder Aston Villa "d’un peu plus près"

Jurgen Klopp a réagi au retour de la légende de Liverpool Steven Gerrard en Premier League en déclarant qu'il allait désormais "regarder les matchs d'Aston Villa d'un peu plus près".

Gerrard a choisi de quitter les Rangers après trois ans et demi à la tête de l'équipe pour prendre la direction d'Aston Villa la semaine dernière.

L'homme de 41 ans, qui a mené les Gers à leur premier titre de champion en dix ans, aura une tâche difficile à Villa Park, qui occupe la 16e place de la Premier League après 11 journées, mais Klopp pense qu'il est "parfait" pour ce poste.

Qu'est-ce qui a été dit ?

Klopp a été nommé manager de Liverpool peu après le départ de Gerrard en tant que joueur en 2015, mais l'ancien milieu de terrain a travaillé en étroite collaboration avec l'Allemand lorsqu'il a commencé à gagner ses galons d'entraîneur au sein de l'académie du club l'année suivante.

Les deux hommes sont toujours en contact à ce jour, et Klopp se réjouit à l'idée de les retrouver sur le banc de touche lorsque les Reds accueilleront Villa le 11 décembre.

Il a déclaré au site officiel de Liverpool l'arrivée de Gerrard dans les West Midlands : "Je suis vraiment heureux pour lui, pour être honnête."

"Je sais qu'il aimait son travail aux Rangers, mais c'est comme ça. Quand vous avez l'opportunité de travailler en Premier League, tous les entraîneurs du monde y réfléchissent."

"Avec un club de la taille d'Aston Villa, je peux imaginer qu'il est très enthousiaste. C'est une grande opportunité pour lui et pour le club.

"Dans quelques semaines, nous nous rencontrerons. Je lui ai envoyé un SMS et nous avons échangé quelques messages. C'est bien, j'ai vraiment hâte d'y être."

"A partir de maintenant, je regarderai les matchs d'Aston Villa d'un peu plus près, mais à part ça, quand nous les rencontrerons, ce sera différent. Mais c'est bien. Pour lui, c'est pareil, ça doit être pareil. Pendant ces 95 minutes, tous les sentiments doivent être mis de côté, c'est comme ça."

"Mais, quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle".

Gerrard a-t-il un œil sur le poste de Klopp ?

Il a été suggéré que Gerrard utilise le poste de Villa comme un tremplin pour revenir à Liverpool, ayant longtemps été présenté comme l'homme qui pourrait remplacer Klopp à l'expiration de son contrat à Anfield.

L'ex-international anglais a complètement rejeté cette idée lors de sa première conférence de presse à Villa Park, en déclarant aux journalistes : "Très injuste. Vous ne m'entendrez jamais dire que c'est un tremplin. Je suis vraiment honoré et fier d'être dans cette position, je suis à fond dedans et je donnerai à ce travail tout ce dont il a besoin pour être un succès."



"Je pense qu'il n'y a rien de mal dans le football à avoir des rêves et des aspirations. Mais Liverpool a un entraîneur de classe mondiale dont ils sont très heureux et s'il devait signer un contrat à vie, je serais très heureux pour eux et pour lui."