Avant de se rendre à Dortmund, Tuchel pas revanchard

Dans un long entretien accordé au Welt am Sonntag, le coach du PSG affirme vouloir se concentrer sur le sportif avant son retour à Dortmund.

Au moment de défier Dortmund en 8es de finale aller de la , ce n'est pas l'esprit de revanche qui anime Thomas Tuchel.

L'ancien coach du BvB avait quitté le club allemand après une brouille avec Joachim Watzke, le président des Borussen, mais n'est pas amer pour autant :

« Bien sûr, le BVB est un club de football exceptionnel. Mais maintenant, nous jouons contre lui avec le PSG, et nous abordons ce rendez-vous d’un point de vue totalement sportif », a indiqué Tuchel.

« Ce match n'est pas une occasion pour régler ou aplanir quoi que ce soit. Me concernant, les choses ont déjà été réglées et traitées (avec le Borussia) ». Tuchel a en outre assuré qu’il ne comptait « pas se mettre au centre de toute l’histoire ». Le plus important pour lui est de « préparer correctement son équipe ». Et rien de plus.