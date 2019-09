Mercato, PSG : quels joueurs sont en fin de contrat à la fin de la saison ?

Découvrez quels sont les joueurs du Paris Saint-Germain dont le bail expire en juin 2020.

Leonardo ne cesse de le répéter : cette saison 2019-20 sera "difficile". Par certains éléments de langage ("on a des choses à régler"), le directeur sportif du prépare déjà le terrain pour l'avenir à moyen terme. Et il ne concerne pas que la superstar Neymar, restée au bercail après un feuilleton digne d'une télénovela brésilienne.

Au-delà de ce cas épineux, au-delà de la situation de l'autre crack, Kylian Mbappé, plusieurs joueurs notables, dont Edinson Cavani, le C de cette fameuse MCN, voient leur contrat expirer à la fin de la saison actuelle.

Alors quels joueurs seront en fin de contrat en juin 2020 ?

Chez les gardiens, l'Espagnol Sergio Rico, arrivé cet été en qualité de doublure, est prêté avec option d'achat par le .

Trois défenseurs sont ensuite concernés : le capitaine Thiago Silva, d'abord, qui a souvent clamé sa volonté de terminer sa carrière européenne à Paris. Et les deux latéraux Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. Les prestations actuelles du second ne plaident pas en sa faveur pour une éventuelle prolongation. Le Français, comme le Belge d'ailleurs, a vu son nom souvent cité pour un possible départ l'été dernier mais il n'a pas trouvé de porte de sortie.

Dans l'entrejeu, le club francilien peut voir venir. Ce secteur déjà bien renouvelé cet été n'inclut pas de joueurs en fin de contrat dans neuf mois. Le bail de Marco Verratti expire en 2021, mais le petit Italien pourrait le prolonger.

L'attaque, en revanche, est une zone qui peut se transformer en véritable chantier, surtout si l'avenir de Neymar et de Kylian Mbappé est sujet à discussion - ce qui est inhérent à leur dimension. Car Edinson Cavani, arrivé en 2013, vit actuellement sa dernière année dans la capitale française, si l'on s'en tient à ses propos public. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG a toujours clamé son envie d'aller au terme de son contrat. Un dessein qui semble correspondre à la position de Leonardo pour le moment, bien que des rumeurs concernant une éventuelle prolongation aient circulé. Eric Maxim Choupo-Moting avait signé pour deux ans. Cette saison sera donc sa dernière au Paris Saint-Germain.

Enfin, Mauro Icardi, le troisième avant-centre de l'effectif, a été prêté par l' avec option d'achat. L'aventure parisienne de l'Argentin a bien commencé, et l'artilleur a indiqué sur Canal + vouloir "montrer son meilleur jeu" pour convaincre ses dirigeants de lever l'option d'achat. Une posture qui dit déjà quelque chose sur ses envies futures.