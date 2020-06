Aulas va demander la reprise de la Ligue 1 "au tribunal"

Au micro de RMC ce mercredi soir, Jean-Michel Aulas a encore une fois demandé la reprise de la saison de Ligue 1.

À la veille du passage de son club devant le Conseil d'Etat, Jean-Michel Aulas était lui de passage sur RMC, l'occasion de faire étalage de sa volonté jamais démentie de continuer le combat pour la reprise du Championnat.

“C’est ce qu’on va demander demain au tribunal. Le Conseil d‘Etat va avoir à juger sur la reprise et les modalités d’arrêt.", a confié le cacique rhodanien, qui dispose d'ailleurs d'un plan de reprise.

"J’avais une réunion cet après-midi avec Nasser Al-Khelaïfi et l'ECA, l'association des clubs européens et la procédure avancée par l'UEFA est celle que nous pourrions suivre aujourd’hui: reprendre les entraînements maintenant et les matchs au bout de 3 ou 4 semaines.", a ainsi ajouté le boss de l'OL.

🗣 "C'est l'Etat qui a intimé l'ordre d'arrêter, sa responsabilité est donc engagée."



🚨 Jean-Michel Aulas confirme "qu'il y a une volonté" des clubs d'exercer un recours contre l'Etat pour "réclamer les 800 millions d'euros de déficit probable". #rmclive pic.twitter.com/PZ2LEmxyAE — After Foot RMC (@AfterRMC) June 3, 2020

"C'est l'Etat qui a intimé l'ordre d'arrêter, sa responsabilité est donc engagée'n estime encore le dirigeant, qui confirme "qu'il y a une volonté" des clubs d'exercer un recours contre l'Etat pour "réclamer les 800 millions d'euros de déficit probable".