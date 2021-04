Aucune preuve d'insultes racistes de Cala à l'encontre de Diakhaby selon la Liga

"Aucune preuve n'a permis de constater que Cala a insulté Diakhaby dans les termes dénoncés", précise un communiqué de la Liga, ce vendredi matin.

La Liga a publié ce vendredi une déclaration officielle pour expliquer que l'enquête ouverte sur l'insulte raciste présumée de Juan Cala à l'encontre de Mouctar Diakhaby a conclu qu'il n'existait aucune preuve que le joueur de Cadiz a insulté le défenseur français du FC Valence de "noir de merde", comme l'a affirmé l'ancien joueur de l'OL.

Les faits ont eu lieu dimanche dernier au cours du match entre Cadiz et Valence. L'affaire a été particulièrement médiatisée, Mouctar Diakhaby, très en colère, ayant eu le courage de quitter le terrain avec l'ensemble de ses partenaires en signe de désaccord. Le reste de l'équipe était ensuite revenue sur le carré vert, sans son défenseur français.

"La Liga réitère sa condamnation contre le racisme sous toutes ses formes"

Depuis, Juan Cala et Mouctar Diakhaby tiennent deux versions différentes des événements. Et visiblement, celle du joueur de Valence peine à être confortée par les premiers éléments de l'enquête. "La Liga a communiqué aux clubs impliqués et les autorités correspondantes l'issue des enquêtes menées pour régler ce qui s'est passé entre les joueurs (...) Après l'analyse des éléments, il est conclu qu'il n'a été trouvé dans aucun des appuis disponibles à La Liga, preuve d'une quelconque insulte de Juan Torres Ruiz (Juan Cala)".

"Concrètement, l'audiovisuel et les fichiers numériques disponibles, les audios de la réunion, les images émises et la diffusion dans les différents réseaux sociaux ont été analysées. Afin de compléter le rapport, une entreprise spécialisée a été embauchée, qui a effectué une analyse de lecture labiale des conversations et une étude du comportement des joueurs Juan Torres Ruiz et Mouctar Diakhaby. La Liga a partagé ces rapports avec les clubs impliqués et les autorités correspondantes", précise le communiqué.

"La Liga réitère sa condamnation contre le racisme sous toutes ses formes et maintient son engagement à la lutte permanente contre tout type de manifestation à cet égard (...) La Liga et tous les clubs continueront à travailler à tous les niveaux et à tous les domaines représentatifs de notre sport afin de tout faire pour protéger les valeurs d'égalité et de respect qui prévalent dans notre championnat de football professionnel espagnol", termine l'instance. Reste à savoir si cette affaire en restera là...