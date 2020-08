Aubameyang, buteur le plus prolifique d'Angleterre depuis son arrivée à Arsenal

L'attaquant gabonais des Gunners fait mieux que Salah, Kane, Mané et Agüero !

Auteur d'un doublé en finale de la , Pierre-Emerick Aubameyang a été le principal artisan de la victoire des Gunners face à Chelsea.

Et ces deux buts mettent encore plus en lumière l'impact de l'attaquant gabonais. En effet, depuis son premier match avec , le 3 février 2018 (contre ), Aubameyang est le joueur évoluant dans un club de le plus prolifique, toutes compétitions confondues.

Aubameyang a ainsi inscrit 70 buts en 109 matches et fait mieux que Mohamed Salah, l'attaquant de , auteur de 68 buts sur la même période.

Derrière les deux attaquants africains on trouve Raheem Sterling (68 buts), Harry Kane (59 buts), Sadio Mané (57 buts), Jamie Vardy (52 buts), Sergio Agüero (51 buts), Gabriel Jesus (49 buts), Heung-min Son (42 buts) ou encore Alexandre Lacazette et Marcus Rashford (39 buts tous les deux).

Bien évidemment, tous ces joueurs n'ont pas le même temps de jeu mais cela montre à quel point Aubameyang est indispensable à Arsenal, alors que de nombreuses rumeurs font état de son possible départ vers d'autres cieux.