"Arsenal doit vendre Ozil pour retenir Aubameyang"

Un ancien joueur d’Arsenal, Jermaine Pennant, pense que le club londonien doit impérativement se séparer de Mesut Ozil cet été.

Jermaine Pennant, l'ex-international anglais, a encouragé son ancien club d' à se séparer de Mesut Ozil et utiliser l'argent enregistré sur sa vente pour faire prolonger le buteur de l'équipe Pierre-Emerick Aubameyang. Un scénario auquel il ne croit pas trop en même temps, car il estime que laisser "Aubame" partir libre serait "typique" d'Arsenal.

Aubameyang est entré dans les 12 derniers mois de son contrat du côté de l'Emirates Stadium. Il ne s'est pas encore engagé dans une prolongation, bien qu'il n'ait offert aucune indication qu'il cherche un challenge ailleurs. Son manager Mikel Arteta ne cesse, par ailleurs, de lui manifester sa confiance et lui exprimer l'importance qu'il a au sein de l'équipe.

Pennant pense qu'Arsenal devrait régler ce problème au plus vite, avec la possibilité pour eux de récupérer de précieux sous en se séparant du champion du monde 2014, Mesut Ozil, et de son important salaire. L'ancien ailier des Gunners a déclaré à talkSPORT, alors que l'équipe d'Arteta s'apprête à défier en finale de la : "Gagner la FA Cup aiderait à le garder, mais le fait qu'il ne jouera pas la Ligue des Champions est un facteur important qui plaide pour un départ. Un joueur de ce calibre veut jouer en , tous les meilleurs joueurs du monde veulent jouer sur cette scène. Ça va être difficile pour Arsenal de le garder, surtout avec son contrat qui arrive à expiration. Il a déjà rejeté une offre pour rester, donc Arteta va devoir trouver les bons mots pour le convaincre".

"Mais si vous avez Ozil et qui touche 300 000 £ par semaine et que c'est un problème d'argent avec Aubameyang, alors pourquoi ne pas simplement laisser Ozil partir? Vendez Ozil! S'il marque des buts régulièrement, donnez-lui simplement l'argent qu'il veut, peu importe son âge!", a ajouté Pennant.

Aubameyang a maintenant 31 ans, mais il a marqué 68 buts en 108 apparitions pour Arsenal. Il n'est pas le premier joueur important avec lequel les Gunners ont eu du mal à s'entendre sur un nouveau deal et Pennant admet que le club londonien doit se débarrasser de cette mauvaise habitude. "C’est typique d’Arsenal, a-t-il lâché Pennant. Ils n'apprennent pas leurs leçons. On aurait pensé qu'ils ont appris quand [Aaron] Ramsey est parti. Quand vous avez un joueur de cette stature et au vu de ce qu'il peut apporter au club - il est le meilleur buteur saison après saison - et que vous laissez son contrat se réduire à un an pour qu'il puisse potentiellement partir librement, c'est comme gâcher tes meilleurs atouts".