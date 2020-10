"Au contraire" - Houssem Aouar assure qu'il n'est pas déçu de rester à l'Olympique Lyonnais

Houssem Aouar est revenu ce jeudi sur sa première sélection en équipe de France A. Il a aussi évoqué son mercato agité et le fait qu'il reste à l'OL.

Houssem Aouar était en conférence de presse ce jeudi, au lendemain de sa première sélection en équipe de A. Titulaire contre l'Ukraine (7-1), il est revenu sur l'émotion de ce match, évoquant au passage son mercato agité qui a abouti à son non-départ de l'Olympique Lyonnais.

Sa première sélection et ses premiers pas au château

Houssem Aouar : Il y avait un petit peu d'appréhension au départ, en arrivant sur le terrain, parce qu'on sait que l'équipe de France c'est un tout autre niveau. Mais les joueurs m'ont bien accueilli. Ils m'ont mis à l'aise et c'était plus facile après.

La concurrence au milieu de terrain

Il y a beaucoup de concurrence, de niveau. C'est ma première ici, je savoure, mais je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Je vais travailler dur aux entraînements et en match pour pouvoir continuer l'aventure.

L'intensité du niveau international

J'ai connu de grands matches de , mais ici il y a de meilleurs joueurs, ça va beaucoup plus vite. C'est encore plus fort. Je ne suis pas surpris, je m'y attendais. De grands joueurs sont passés par là et c'est normal que le niveau soit très élevé.

Contacté par le PSG ? "Pas envie de parler de cela..."

Son mercato agité et sa réflexion en vue de l'Euro

Forcément, je me suis posé toutes les questions nécessaires. J'ai beaucoup de motivation pour faire une belle saison avec mon club et rattraper les points perdus. On va essayer de faire la plus belle saison pour remettre l'Olympique Lyonnais à sa place, c'est à dire parmi les meilleures équipes françaises.

Pas déçu de rester à

Au contraire. Je suis chez moi, dans mon club de coeur, avec mes amis et ma famille. C'est là où j'ai tous mes repères. Il y a beaucoup de motivation, on a un groupe de qualité avec de très bons joueurs, offensivement notamment avec certaines arrivées. On est contents de l'équipe, mais il va falloir démontrer nos qualités sur le terrain. (...) Je suis convaincu que le sélectionneur regarde tous les matches. Il y aura toujours de la visibilité dans un club comme l'Olympique Lyonnais.

Des contacts avec le PSG ?

Je n'ai pas forcément envie de parler de cela. On vient de tourner la page du mercato. Je veux surtout me concentrer sur l'OL et la sélection.

Quid de la sélection algérienne ?

Je suis très content d'être ici. Je ne suis pas très attentif à ce qui peut se dire à l'extérieur, en club ou autres. Je reste focalisé sur mes objectifs.