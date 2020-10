France-Ukraine (7-1) : les chiffres à retenir

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les statistiques à retenir après la superbe victoire des Bleus contre l'Ukraine.

Une défaite historique pour l'

L'équipe de a infligé à l'Ukraine la plus lourde défaite de son histoire (1-7).

L'équipe de France a inscrit 7 buts ou plus pour la 1e fois depuis le 8 juin 2014 contre la (8-0). Elle a inscrit au moins quatre buts lors de deux réceptions consécutives (4-2 contre la puis 7-1 face à l'Ukraine) pour la première fois depuis mars-avril 2003 (6-0 contre Malte puis 5-0 face à l'Egypte).

L'équipe de France a inscrit 3 buts depuis l'extérieur de la surface lors d'un même match (Giroud, Tolisso et Griezmann) pour la première fois au 21e siècle. 3 des 6 derniers buts des Bleus ont été inscrits hors des 16m50, soit autant que lors des 49 précédents.

5 des 9 derniers buts encaissés par la France ont été inscrits par des joueurs entrés en jeu, soit autant que sur les 36 précédents.

Giroud et Camavinga affolent les compteurs

Olivier Giroud a disputé son 100e match avec l'équipe de France – et porté le brassard de capitaine au coup d'envoi pour la 1e fois -, devenant le 8e joueur à atteindre ce total, après Lilian Thuram (142), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Hugo Lloris (116), Zinédine Zidane (108), Patrick Vieira (107) et Didier Deschamps (103).

Olivier Giroud a inscrit ses 41e et 42e buts en équipe de France, dépassant ainsi Michel Platini pour devenir le seul 2e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a inscrit son 1er but depuis l'extérieur de la surface avec l'équipe de France. L'attaquant de a inscrit 2 buts ou plus pour la 8e fois avec l'équipe de France (7 doublés, 1 triplé), la 1e depuis le 2 juin 2017 contre le .

Eduardo Camavinga est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France à marquer avec les Bleus (17 ans et 11 mois), derrière Maurice Gastiger contre la le 8 mars 1914 (17 ans et 5 mois). Il est devenu le premier joueur de Rennes à marquer avec les Bleus depuis Yann M'Vila contre l'Albanie le 2 septembre 2011.

Griezmann dépasse Zidane

Corentin Tolisso a inscrit 2 buts lors de ses 2 derniers matches avec l'équipe de France, après être resté muet lors de ses 20 premiers. Il a été buteur et passeur décisif lors d'une même rencontre pour les Bleus pour la première fois de sa carrière.

Kylian Mbappé a été impliqué dans 9 buts lors de ses 8 derniers matches avec l'équipe de France (5 buts, 4 passes décisives). Il a été buteur et passeur décisif lors d'un même match avec les Bleus pour la troisième fois de sa carrière, la 1e depuis le 11 juin 2019 contre Andorre.

Antoine Griezmann a inscrit son 32e but en équipe de France, dépassant ainsi Zinédine Zidane pour devenir le seul cinquième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a inscrit 3 buts lors de ses 4 derniers matches en équipe de France, après être resté muet lors de ses 7 précédents.

Wissam Ben Yedder est devenu le premier joueur de l'équipe de France à délivrer 2 passes décisives après être entré en jeu depuis Olivier Giroud contre l' le 27 mai 2012.