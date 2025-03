Atlético Madrid - Barcelone : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Atlético Madrid vs FC Barcelone

Choc au sommet en Liga : l’Atlético défie le Barça à domicile dans un duel décisif pour le titre. Les Colchoneros veulent frapper fort face au leader.

À l'heure où la Liga entre dans sa phase décisive, le stade Metropolitano s'apprête à vibrer sous les assauts d'une confrontation aux allures de finale anticipée. Ce dimanche, l'Atlético Madrid accueille le FC Barcelone dans un choc qui pourrait redessiner les contours de la course au titre. Le leader barcelonais, pressé par un Real Madrid victorieux contre Villarreal, doit impérativement conserver son avance, tandis que les Colchoneros, l'âme encore meurtrie par leur élimination européenne, cherchent leur rédemption sur l'autel du championnat.

Les Colchoneros, de la douleur à la résurrection

L'ombre du derby madrilène plane encore sur le Metropolitano. Éliminés aux tirs au but par le Real Madrid dans un scénario aussi cruel qu'inattendu, les hommes de Diego Simeone portent encore les stigmates de cette nuit européenne cauchemardesque. La polémique du penalty annulé à Julián Álvarez continue d'alimenter les conversations, mais l'heure n'est plus aux lamentations.

Perchés à la troisième place du classement, à une seule longueur du Barça, les Rojiblancos jouent leur va-tout. Une victoire leur offrirait le double luxe de dépasser leur adversaire du jour et de rester dans le sillage du rival éternel, le Real Madrid. Le Metropolitano, véritable forteresse où l'Atlético a glané 34 points en 14 rencontres cette saison, devra exorciser le souvenir du récent revers contre Getafe qui a fragilisé les certitudes madrilènes.

Dans ce contexte brûlant, tous les regards se tournent vers Antoine Griezmann, maestro attendu pour orchestrer la symphonie de la résilience colchonera.

Un Barça serein dans la tempête

Le FC Barcelone avance avec l'aplomb d'un leader, malgré les turbulences. Le décès tragique du docteur Carles Miñarro García, entraînant le report du match contre Osasuna, a bousculé la préparation des Catalans. Hansi Flick doit jongler avec ce calendrier perturbé tout en préservant l'élan d'une équipe invaincue en 2025.

Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir maîtrisé Benfica, les Blaugrana impressionnent par leur puissance offensive. Avec 71 réalisations en 26 journées, le trident Lewandowski-Raphinha-Yamal fait figure d'épouvantail pour toutes les défenses d'Espagne. Pourtant, face à l'Atlético, le souvenir amer d'une défaite 2-1 au match aller résonne encore dans les esprits catalans.

L'enjeu est colossal : une victoire barcelonaise creuserait un écart de quatre points sur l'Atlético, avec un match en retard à disputer. Un matelas confortable dans une course au titre où le Real Madrid reste à l'affût.

Un échiquier tactique finement ciselé

Ce duel s'annonce comme une partie d'échecs entre deux maîtres tacticiens. Diego Simeone, fidèle à son pragmatisme, devrait ériger un bloc compact pour neutraliser la fluidité barcelonaise. En face, Hansi Flick récupère Cúbarsi après sa suspension contre Benfica, offrant au technicien allemand toutes les cartes pour déployer son jeu.

L'histoire récente sourit aux Catalans qui s'étaient imposés 3-0 lors de leur dernière visite au Metropolitano. Mais la mémoire collective n'a pas oublié ce spectaculaire 4-4 en Coupe du Roi, preuve que l'Atlético sait faire vaciller l'édifice barcelonais.

Entre un Atlético assoiffé de revanche et un Barça en mission, ce choc aux accents de grandeur pourrait bien être le tournant d'une saison qui s'emballe. Le Metropolitano sera ce dimanche l'épicentre d'un séisme footballistique dont les répliques pourraient déterminer le futur champion d'Espagne.

Heure de coup d'envoi de Atletico Madrid vs Barcelone

LaLiga - LaLiga Riyadh Air Metropolitano

Le match de La Liga entre Atletico Madrid et Barcelone se jouera au Riyadh Air Metropolitano à Madrid, Espagne.

Il commencera à 21h00 le dimanche, 16 mars, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos sur l'équipe de l'Atletico Madrid

À l’approche de ce duel décisif, l’Atlético Madrid devra composer sans Ángel Correa, expulsé en fin de match lors de la défaite 2-1 contre Getafe le week-end dernier. Koke reste incertain, tandis que Rodrigo De Paul, touché contre le Real Madrid, passera des examens complémentaires. Toutefois, l’Argentin devrait être apte à tenir sa place.

En défense, Nahuel Molina pourrait être la seule modification par rapport à l’équipe alignée en Ligue des champions, prenant la place de Marcos Llorente. Au milieu, Conor Gallagher semble parti pour conserver sa place dans le onze de départ.

Infos sur l'équipe de Barcelone

Du côté des visiteurs, Marc Bernal et Marc-André ter Stegen restent indisponibles en raison de blessures au genou de longue durée. Bonne nouvelle cependant : Andreas Christensen a retrouvé la pleine possession de ses moyens et pourrait être intégré au groupe.

Hansi Flick doit encore trancher sur certaines positions clés, notamment en défense centrale, où Íñigo Martínez pourrait laisser sa place. Au milieu, Dani Olmo pourrait être préféré à Gavi pour occuper le rôle de meneur de jeu.

En attaque, Lamine Yamal, Raphinha et Robert Lewandowski devraient à nouveau former le trio offensif, tandis que Frenkie de Jong a de bonnes chances de débuter à la place de Marc Casadó. Avec une profondeur de banc impressionnante, le Barça disposera de nombreuses options pour ce choc au sommet dans la course au titre.

