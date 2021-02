Atletico Madrid, Simeone : "Au-delà du point, il y a du positif"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid a préféré se montrer positif malgré le match nul concédé face au Celta Vigo.

L'Atletico Madrid a longtemps cru faire la bonne affaire de cette 22ème journée de Liga. Longtemps devant au tableau d'affichage ce lundi soir face au Celta Vigo grâce à un doublé de Luis Suarez, l'Atletico Madrid a laissé la victoire lui échapper en toute fin de match suite à un but de Facundo Ferreyra. Les Colchoneros pourraient regretter ce faux pas en fin de saison. En effet, avec une victoire, l'Atletico Madrid aurait compté dix points d'avance sur son premier successeur le Barça.

Avec ce match nul, l'Atletico Madrid dispose tout de même de huit points d'avance sur le FC Barcelone, et compte toujours un match de moins que les Catalans. Le Real Madrid qui affronte Getafe peut revenir à cinq points, mais aura deux matches supplémentaires que l'Atletico Madrid. Après la rencontre, Diego Simeone s'est présenté en conférence de presse et a préféré retenir le positif de cette rencontre malgré le match nul.

"Il y a beaucoup de points positifs. Des joueurs qui sont venus sans temps de jeu et qui ont joué un grand match, la seconde mi-temps pour Lodi, Kondogbia, Torreira ... Correa montre comment ils travaillent et les exigences de l'adversaire ... ce sont des choses très importantes pour l'avenir. Le match complexe a commencé, ils jouaient très bien, il n'y avait pas beaucoup de chances de marquer, mais ils avaient une position dominante", a expliqué le technicien des Colchoneros.

"Un match nul juste"

L'article continue ci-dessous

"En seconde période, nous nous sommes améliorés avec le changement de système, Torreira et Kondogbia ont poussé plus haut, nous avons eu une meilleure pression à la sortie du ballon, nous avons assez bien joué le match et dans un très bon match, ils se sont soldés par un match nul que je pense juste. Peut-être que nous ne méritions pas le but à la fin de la première mi-temps et qu'ils ont connu le même sort à la fin du match", a ajouté l'Argentin.

Diego Simeone accepte que certains pensent que ce résultat relance la course au titre : "Il est normal que pendant la saison et tous les matchs qu'il y ait, les avis soient différents selon les résultats. Nous continuons notre chemin, qui consiste à prendre match par match et je prends beaucoup de choses positives de ce match, plus que des choses négatives et nous réfléchissons à Grenade pour voir si nous pouvons récupérer un joueur"

L'entraîneur de l'Atletico Madrid est sous le charme de Luis Suarez, auteur d'un doublé, à tel point qu'il n'est plus surpris par ses performances : "Les chiffres de Suarez parlent pour lui. Parler de lui avec tous les mots que nous avons prononcés… est le signe d'un but, il l'a toujours fait. C'est un joueur important quand il a des opportunités et nous essayons de valoriser tout ce qu'il a apporté et de continuer à grandir en équipe".