Atlético Madrid - Celta Vigo (2-2), l’Atlético accroché malgré Suarez

Malgré un doublé de Luis Suarez, l'Atlético a manqué de l'emporter ce lundi contre le Celta (2-2).

L’Atlético Madrid a lâché prise ce lundi dans le championnat espagnol. La formation de Diego Simeone a concédé le nul sur le fil contre le Celta Vigo à domicile. Une contre-performance qui met fin àune série 8 victoires consécutives sur la scène domestique.

Pour faire trembler les filets adverses, l’Atlético s’en est encore remis à Luis Suarez. La star uruguayenne a signé ses 15e et 16e réalisations de la saison (en 17 matches joués). C’est la neuvième année de suite qu’El Pistolero marque autant en Liga.

Suarez, le monsieur plus

Il a inscrit le premier à la 45e minute en reprenant un centre à ras de terre de Marcos Llorente. Et il a ajouté un deuxième cinq minutes après la reprise, sur un geste comparable suite à un service de Renan Lodi. Un doublé qui s’est révélé être décisif.

L'article continue ci-dessous

Sans l’ancien Barcelonais, il n’est pas sûr que les Matelassiers se seraient relancés. Leur entame de match a été ratée et a débouché sur l’ouverture du score des Galiciens. Santi Mina ouvert le score dès la 13e minute de jeu. Et le deuxième but de Vigo a été l'oeuvre de Ferreira (90e).

Malgré le nul concédé, il convient de relever les ressources mentales de cette formation de l'Atlético. Malgré l’absence de six joueurs pour cause de Covid et un onze remanié, les Colchoneros s'en sont bien sortis.

L’Atlético garde une avance de 8 points sur le duo Barcelone – Real Madrid, et en comptant un match en moins. Il reste le favori pour le titre de champion. Leur bonne série devrait aussi les aider à aborder avec confiance le rendez-vous des 8es de finale de Ligue des Champions contre Chelsea.