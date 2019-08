Atletico Madrid, Oblak : "João Félix peut être l'un des meilleurs"

Vitolo a donné la victoire aux Colchoneros ce week-end, mais c'est bel et bien la prestation de l'international portugais qui a marqué les esprits.

João Félix n'a toujours pas ouvert son compteur but en , mais le Portugais a une nouvelle fois affiché de belles promesses face à Leganes. Si c'est bel et bien Vitolo qui a permis à l'Atletico Madrid de remporter son deuxième match de la saison, l'ancien attaquant de a une nouvelle fois illustré l'étendue de son talent ce dimanche soir. Son coéquipier, Jan Oblak, lui aussi décisif, a encensé l'international lusitanien après la rencontre.

"Je savais qu'il avait un grand talent et un grand potentiel. Le club a fait beaucoup d'efforts pour l'amener ici et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il a amené un joueur de grande qualité et qu'il peut devenir l'un des meilleurs, à coup sûr. En ce moment, il joue très bien et, espérons-le, il continuera comme ça, nous procurant de la joie", a indiqué le portier slovène de l'Atletico Madrid.

L'article continue ci-dessous

Jan Oblak a également analysé la rencontre face à Leganes : "Ce fut un match compliqué. Toute équipe aura des problèmes ici contre Leganes. Vitolo a marqué et marqué le but de la victoire, mais en général toute l'équipe a joué de la meilleure façon possible. Nous avons bien défendu, nous avons souffert. Il est important de savoir souffrir car on ne peut pas dominer tout le match".

Diego Simeone s'est aussi réjoui de la victoire, même si ce fut poussif face à une valeureuse équipe de Leganes : "Nous devions gagner et essayer de le faire de différentes manières. Nous avons changé les choses et nous avons gagné. Leganes ne vous permet jamais de vous détendre - ils sont très forts à la maison".

Orphelin d'Antoine Griezmann, l'Atletico Madrid compte sur João Félix pour lui montrer la voie tout au long de la saison grâce à son talent, ses buts et ses passes décisives. Le Portugais monte en puissance en après avoir réalisé une pré saison de très haute volée enchaînant les buts et les passes décisives. Nul doute que l'ancien attaquant de Benfica ne va pas tarder à améliorer ses statistiques en championnat espagnol.