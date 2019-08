Atletico Madrid, Simeone attend encore plus de João Félix : "Il doit continuer de progresser"

Le phénomène portugais a fait ses débuts dans le championnat espagnol ce dimanche et doit continuer de s'améliorer, selon le technicien argentin.

João Felix a goûté a disputé son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs de l'Atletico Madrid. L'international portugais a participé à la victoire des Colchoneros face à lors de la première journée de . Le joueur le plus cher de l'histoire du club madrilène, acheté cet été à contre 126 millions d'euros, a notamment réalisé une action de grande classe en seconde période permettant à son équipe d'obtenir un penalty.

Néanmoins, João Felix n'a pas marqué ou délivré de passe décisive face à Getafe. Le jeune attaquant portugais a prouvé lors de la pré-saison qu'il peut faire encore bien plus. L'ancien attaquant de Benfica a brillé lors des matches de préparation et devra en faire autant en cette saison. Malgré une première encourageante pour João Felix, Diego Simeone attend encore mieux de son phénomène portugais dans les prochaines semaines.

Simeone content de Trippier

"Le premier match de championnat n'est pas facile. C'est complexe. Nous avons affronté une équipe qui, tactiquement, se comporte bien en défense. Elle ne lui a pas laissé d'espace en première période pour qu'il puisse profiter de son jeu. Mais, en tant qu'individu, il a montré son pouvoir et espérons que ces situations apparaissent plus souvent. Il doit continuer à s'améliorer", a expliqué l'entraîneur argentin après la rencontre.

Diego Simeone a également encensé l'autre recrue estivale des Colchoneros. Kieran Trippier a délivré une passe décisive à Alvaro Morata pour le plus grand plaisir du technicien de l'Atletico Madrid : "Il a très bien joué avec la profondeur, la qualité et la précision. Son centre vers Alvaro Morata était génial et il a trouvé un spécialiste comme Morata".

Enfin, El Cholo a complimenté son attaquant, Alvaro Morata, ayant permis à l'Atletico Madrid de l'emporter contre Getafe malgré un penalty manqué : "Pour Alvaro Morata, je m'attends à tout ce qu'il a fait dans tout le match aujourd'hui. Il est évident que le penalty de Morata a été trop puissant, mais le match de Morata a été fantastique. Il s'est battu sur toutes les balles, a marqué un but et a constamment généré un danger".