Atlético Madrid : la meilleure version de João Félix se fait toujours attendre

La vie suit son cours pendant que les fans de l'Atlético attendent toujours João Félix. Personne ne peut nier que le Portugais est un talent pur, qu'il est un joueur différent, qu'il a de la magie dans ses pieds et que, techniquement, il est le meilleur joueur de l'Atlético de Madrid. Il l'est. Et pourtant, personne ne peut nier que João commence à être le symbole d'un "crack" qui ne répond pas tout à fait aux attentes, qu'il est en train de devenir une promesse d'un futur Ballon d'Or qui reste une éternelle promesse et un joueur qui offre des éclairs de génie mais pas de régularité.

L'heure de la confirmation ?

Une écrasante majorité des critiques des spécialistes désignent Diego Pablo Simeone comme le principal responsable de l'incapacité de João Félix à exploser. On dit qu'El Cholo cache ses qualités et met en valeur ses défauts, qu'il l'éloigne de la surface, qu'il ne lui donne pas confiance, qu'il ne lui trouve pas la bonne place et qu'il ne lui donne pas autant de ballon que le Peter Pan de Viseu le souhaiterait. Le problème est que João, au-delà des problèmes du système Simeone, au-delà des bonnes et mauvaises périodes, des hauts et des bas, semble une fois de plus stagner.

El Cholo lui a confié les clés de l'équipe lors d'une excellente première moitié de saison qui lui a permis de remporter la Liga l'année de la pandémie. Après ça, blessure et retour à la case départ. Cette saison, Simeone lui a confié les clés de l'équipe dès les premiers matchs et João a répondu présent avec trois passes décisives et un large catalogue de gestes technique façon "PlayStation". Puis, match après match et sans raison apparente, le puits du talent de Félix s'est à nouveau tari. Une mauvaise nouvelle pour Simeone, c'est terrible pour João et encore pire pour l'Atlético.

L'Atlético Madrid perd patience ?

Après quatre longues années au club, on a l'impression avec João Félix que, malgré son talent incontesté, c'est toujours la même histoire qui se répète : il menace d'exploser, il montre quelques traits de génie d'un joueur de classe mondiale et petit à petit, il s'efface, jusqu'à être condamné à revenir à la case départ. Il y a de la classe, il y a un manque de régularité. Le problème est que l'Atleti a besoin de lui autant qu'il a besoin de manger et que le garçon, bien qu'il essaie, n'est pas le joueur capable de donner au groupe le saut de qualité que, par pure classe, il devrait lui donner. Certains en veulent à Simeone, estimant que son obligation est de tirer le meilleur du joueur. Il y a aussi ceux qui commencent à se demander si João pourra un jour soutenir le défi émotionnel de surmonter un système qui ne lui profite pas et un contexte qui lui est défavorable, pour faire comprendre que les meilleurs finissent toujours par faire leurs preuves, quelle que soit la situation et l'environnement.

Le fait est que le temps est un juge intraitable qui donne et retire des raisons. Le fait est que les supporters de l'Atleti attendent depuis quatre ans un "crack" qui n'a pas fini de percer malgré tout ce que sa classe laisser suggérer. L'histoire est que les exigences du club l'oblige à n'attendre personne, quel que soit son nom. Et l'été long et torride invite à penser que si João n'explose pas dans la suite de la saison, le club cessera de lui accorder le statut d'intouchable qu'il a encore. Si les choses continuent ainsi et si de très grosses offres arrivent durant l'été - plus de 60 millions d'euros de son indemnité de transfert doivent encore être payés - le club ne pourra pas fermer la porte à un départ. La saison vient de commencer, l'Atlético marche sur un fil et les supporters attendent toujours le meilleur João Félix.

Il y a quelques heures, cet écrivain, qui a 46 ans mais qui a toujours l'esprit d'un enfant qui collectionnait les autocollants en 1986, a jeté un coup d'œil à l'album d'autocollants de la prochaine Coupe du monde. Et quand il est arrivé à l'équipe nationale du Portugal, il a constaté que l'autocollant de João n'existait pas. Qu'il n'est pas apparu dans la collection, car il avait Diogo Jota et Gonçalo Guedes devant lui. Pour certains, cela ne veut rien dire. Pour d'autres, cela veut tout dire. En attendant, l'Atlético attend toujours. Cela fait quatre ans maintenant. La théorie insiste sur le fait que João Félix est le meilleur joueur de l'Atleti. De loin. La pratique invite le Portugais à le prouver et à assumer ça. Facile à dire, difficile à faire. Certains disent que João ne réussira jamais avec Simeone. D'autres pensent que Félix ne réussira jamais s'il ne réussit pas avec Cholo. Le terrain ne ment jamais.