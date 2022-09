Acheter, le verbe "tabou" à l'Atlético de Madrid

Le club est conscient que l'effectif n'est pas bon et qu'il doit se tourner vers le mercato d'hiver.

Au cours des onze dernières saisons, toutes celles où Diego Simeone a commencé la saison en tant qu'entraîneur, l'Atlético de Madrid a investi un total de 1,02 milliard d'euros en transferts, alors que dans cette période, il a récolté 959,4 millions d'euros pour la vente de ses joueurs. En d'autres termes, au cours des 11 dernières années, l'investissement net moyen de l'Atleti dans les transferts est de 5,5 millions par an.

Vendre avant d'acheter, la politique des Colchoneros

Mais comment l'Atletico signe-t-il des joueurs au fil des ans, qui décide du profil des joueurs à recruter, qui prend les décisions ? Au cours de la dernière décennie, le modèle de planification sportive de l'Atlético Madrid en matière d'achat et de vente a été basé sur les critères établis par son directeur général, Miguel Ángel Gil Marín. Et cette politique repose sur un principe de base que le club répète de manière active, passive et périphérique : "Maintenir un équilibre entre les investissements et les désinvestissements".

Cet axiome, traduit en football, est le mantra connu par cœur par les supporters des Colchoneros. "Pour acheter, il faut d'abord vendre". Ou sa variante populaire et répandue dans la presse : "Avant d'entrer, laissez-les sortir". Tout le monde est conditionné par cette maxime. Sans exception. Pendant plus longtemps qu'il n'était souhaitable, dans l'ère pré-Cholo, l'Atlético a été restructuré sur la base de deux jambes sur le marché : les services d'une série d'agents de haut niveau et la formule récurrente des fonds d'investissement, qui permettait de signer des joueurs dont le contrat avait plus à voir avec une formule de "location" qu'avec une totale propriété.

Un système de recrutement révolu

Mendes et Falcaos. Diego Simeone a revitalisé le club et l'a consolidé parmi les meilleurs. Entre Cholo et un groupe de joueurs incroyable, le club a mieux géré ses ressources. Il a augmenté ses revenus, rééquilibré ses comptes - il a encore une dette financière nette de plus de 500 millions -, et amélioré son pouvoir d'achat. Il a fait des offres pour des joueurs (prétendument) meilleurs, a payé des frais de transfert plus élevés et verse maintenant des salaires qui ont explosé.

Mais qui est à l'origine des signatures des recrues à l'Atlético ? Et bien, il y a un principe de responsabilité partagée. Andrea Berta - utile au club, invisible pour les supporters et muet envers la presse - de la direction sportive, propose. Diego Simeone - bouclier humain pour le club, tête visible pour les supporters et porte-parole dans la presse - propose également. Et Miguel Ángel Gil Marín - actionnaire principal du club, suspect habituel pour les supporters et meilleur manager du monde pour la presse -, dispose. Le principe de base du recrutement est le consensus.

Des responsabilités partagées

On peut reprocher à Berta des affaires comme Cunha, Felipe ou Lodi, des succès comme Renildo ou Witsel et des échecs comme Kalinic, Torreira, Marcos Paulo ou Gelson. Cholo serait responsable des recrutements réussis comme Giménez, Tiago, Augusto ou Griezmann, ainsi que d'autres qui n'ont pas fonctionné, comme Vitolo, Vietto ou Gaitán, ainsi que de ses deux dernières demandes, le retour d'Antoine et l'achat de Nahuel Molina.

Les grandes opérations ont toujours été l'affaire de Gil. Que ce soit la suggestion de Berta ou de Cholo, Gil a été le bras armé dans les arrivées de Villa, Suárez, Lemar ou Gameiro. Également dans les cas de Jackson, Jota, Joao Félix et Falcao, toujours avec la précieuse collaboration de Jorge Mendes. Gil a également été juge de paix dans l'achat, la vente et le retour de Carrasco, dans la vente de Lucas Hernández et de Mandzukic, ou dans l'achat et la vente ultérieure de Rodri.

Un effectif déséquilibré

Le trio Gil-Berta-Simeone doit maintenant faire un pas en avant. La planification est loin d'être le minimum requis. L'équipe est sur les chapeaux de roue et malgré le fait que certains confondent délibérément une large liste d'attaquants avec la "meilleure équipe de l'histoire", le groupe est déséquilibré. L'Atleti a un trou béant en défense. Pas par manque de capacité, mais par manque de disponibilité. Entre les suspensions et les blessures, la défense est passée du statut de roc à celui de pâte à modeler.

Et le club doit réagir. Acheter ne peut être un verbe "tabou". Le bon marché est cher. Il sera difficile de gagner des titres sans aller d'abord se renforcer sur le mercato. Même pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. S'il faut d'abord vendre, qu'il en soit ainsi, mais l'Atlético doit également acheter. Mieux vaut tard que jamais. Il ne sert à rien de détourner le regard, de recevoir des médailles pour des signatures bonnes ou mauvaises, ou de continuer à avaler des couleuvres. Il faut aller sur le marché des transferts et recruter. Planifiez à l'avance, cela devient nécessaire.