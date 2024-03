Atlético Madrid - Inter Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Inter Milan se déplace à Madrid, mercredi soir, pour le match retour des 8es de finale de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Après les dernières rencontres de ce mardi, les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA se terminent ce mercredi. Battu au match aller, l’Atlético de Madrid donne rendez-vous à son homologue italien, Inter Milan, au Cívitas Metropolitano. Une remontada est en vue pour les Espagnols.

Atlético - Inter, les Italiens comme la saison dernière ?

Eliminé en phase de groupes la saison écoulée, l’Atlético de Madrid vient corriger les erreurs de l’édition dernière. Auteurs d’une phase de groupes parfaite cette saison (4 victoires, 2 matchs nuls), les Madrilènes veulent continuer à rêver du titre. Même s’ils ont été battus au match aller à San Siro par l’Inter Milan (1-0), les Colchoneros comptent sur leurs supporters pour remonter le score. Pour leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, les hommes de Diego Simeone n’ont pas convaincu. Trois défaites, une victoire et un match nul ont sanctionné ces sorties.

En ce qui le concerne, l’Inter Milan veut un parcours comme celui de l’année dernière jusqu’à atteindre la finale, mais avec la consécration cette fois-ci. Finalistes de l’édition dernière où ils ont été battus par Manchester City (1-0), les Italiens rêvent du titre cette année. Vainqueurs du match aller, les hommes de Simone Inzaghi veulent, à défaut d’une nouvelle victoire, faire un match nul pour atteindre les quarts de finale. Les Nerazzurri sont sur une série de 13 victoires toutes compétitions confondues.

Horaire et lieu du match

Atlético Madrid – Inter Milan

8es de finale retour/Ligue des Champions

Lieu : Cívitas Metropolitano

A 21h française

Les compos probables du match Atlético Madrid - Inter Milan

Atlético Madrid : Oblak – Llorente, Witsel, Paulista, Hermoso, Lino – De Paul, Koke, Saúl – Griezmann, Morata

Inter Milan : Sommer – Darmian, Pavard, De Vrij, Bastoni, Di Marco – Barella, Asllani, Mkhitaryan – Arnautovic, Lautaro

Sur quelle chaîne suivre le match Atlético Madrid – Inter Milan

La rencontre entre l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan sera à suivre ce mercredi 13 mars 2024 à partir de 21 heures sur Canal + Foot et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée des deux groupes, My Canal et RMC Access.