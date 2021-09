Atlético Madrid : Diego Simeone reconnaît enfin Thomas Lemar

L'entraîneur des Colchoneros s'est félicité du très bon match livré par Thomas Lemar, lequel redevient le joueur recruté à l'AS Monaco selon lui.

Au bout du temps additionnel, l'Atlético de Madrid est allé s'imposer sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (2-1), pour le compte de la 4ème journée de la Liga, dimanche. Le but libérateur a été l'oeuvre de Thomas Lemar, décisif pour les Colchoneros alors qu'il était entré en cours de rencontre. Le Français a été félicité par son entraîneur.

En effet, Diego Simeone est heureux de le voir évoluer à ce niveau, lui qui a rencontré quelques difficultés physiques avec l'Equipe de France selon lui. "Il se trouve dans un très bon moment. Avec sa sélection, il a connu un problème digestif et a perdu 3 à 4 kilos. Donc j'ai eu des doutes et j'ai pensé à le préserver pour mercredi (Porto en Ligue des Champions, ndlr). J'espère qu'il pourra répéter de telles performances", a expliqué l'entraîneur de l'Atlético en conférence de presse d'après-match.

"C'est ce joueur dont l'équipe a besoin"

Quand il joue à ce niveau, il retrouve le Thomas Lemar de l'AS Monaco. "C'est ce joueur que nous avons recruté en provenance de Monaco, c'est ce joueur dont l'équipe a besoin. Il représente une pièce très importante de notre effectif, il a beaucoup progressé la saison dernière même s'il n'a pas assez marqué", a-t-il ajouté.

"J'espère que cette saison il va marquer comme aujourd'hui", a enfin déclaré l'Argentin. Si Thomas Lemar s'est montré performant et décisif, son coéquipier et compatriote Antoine Griezmann ne peut en dire autant. Le natif de Macon a livré une prestation assez moyenne, et il n’est resté sur le terrain qu’une heure de jeu avant de céder sa place à Joao Felix. L'attaquant n'a tenté que deux tirs vers les buts adverses, sans grande réussite. Toutefois, il préserve la confiance de Diego Simeone.

"Griezmann a été bon en première période, c'est l'équipe qui n'a pas été bonne, on n'a pas généré assez de vitesse", a-t-il déclaré à la surprise générale. Un moyen de soutenir son joueur publiquement et de lui donner la confiance dont il a besoin, laquelle a trop souvent fait défaut durant son aventure au FC Barcelone.