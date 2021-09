Benzema, un début de saison qui décoiffe

Triple buteur contre le Celta ce dimanche, Karim Benzema confirme son début de saison tonitruant.

Karim Benzema est en verve en ce début de saison 2021/2022. Certes, son passage en sélection tricolore n’a pas été particulièrement productif en ce mois de septembre, mais en club il est en train de battre tous les records. Le Français réalise même son début de championnat le plus impressionnant depuis qu’il évolue au Real (2009).

Un match de dimension galactique

Samedi soir, le « Nueve » a été le protagoniste numéro un du succès merengue contre le Celta (5-2). Inspiré, il a été impliqué dans quatre des cinq buts de son équipe (5-2). Il a trouvé la faille lui-même à trois reprises, et a également délivré un « assist » à Vinicius Junior. Une performance XXL et qui confirme le fait qu’il est devenu l’arme absolue du Real.

En quatre rencontres de Liga, l’ancien Lyonnais a scoré 5 fois et offert 4 passes décisives. Ça lui fait 9 implications directes dans les buts de son équipe. Dans les cinq grands championnats, personne n’a fait mieux. Celui qui suit derrière dans ce classement particulier c’est Erling Haaland. Le Norvégien totalise 8 gestes décisifs avec le Borussia.

Au Real, le dernier joueur à avoir réalisé une entame de saison aussi étincelante c’est Cristiano Ronaldo (9 buts après 4 journées en 2014/2015). Et c’est le seul Merengue à avoir signé de tels chiffres au 21e siècle. Cela en dit long sur le rendement singulier qu’affiche son ex-coéquipier en ce moment.

Bientôt les 200 buts en Liga

Benzema continue donc d’écrire en lettres d'or son histoire avec le Real Madrid. S’il lui est difficile d’aller chercher le record absolu de buts détenu par CR7 il peut très bien dépasser Di Stefano et Raul au nombre de pions inscrits en Liga. Il en est désormais à 197, tandis que les deux légendes castillanes totalisent respectivement 228 et 227 unités. Ce dimanche, le Français a d’ailleurs intégré le top 10 des meilleurs réalisateurs de ce championnat.

Pour être complet, notons que parmi ses compatriotes, il n’y a que deux joueurs qui se sont montrés plus prolifiques durant leur carrière en club. Benzema, qui compte 66 buts avec l’OL et 284 avec le Real (350 en tout), n’est dépassé que par Thierry Henry (362) et Roger Courtois (354). Là aussi, il ne devrait pas tarder à remonter au classement et devenir le numéro 1 des goleadors tricolores. Ça serait une belle récompense pour ce joueur au talent indéniable et à la longévité admirable.