Atlético de Madrid - Luis Suarez : « Messi sera heureux pour mon titre »

Auteur du but du titre pour l'Atlético de Madrid, Luis Suarez ne pouvait contenir ses larmes après le sacre de son équipe.

Incroyable ! Qui pouvait prédire que Luis Suarez, passé l'été dernier du Barça à l'Atlético de Madrid après un transfert avorté à la Juventus serait sacré champion d'Espagne ?

Pas grand monde à vrai dire et pour sa première saison avec les Colchoneros, l'attaquant uruguayen a inscrit 21 buts dont celui du sacre, le premier pour l'Atlético depuis 2014 et le cinquième de sa carrière depuis qu'il joue en Espagne (après ceux obtenus avec le Barça en 2015, 2016, 2018 et 2019).

Après la victoire 2-1 des Colchoneros à Valladolid, Luis Suarez n'a pu retenir ses larmes et était très ému, revenant sur son été mouvementé : « C'était une situation difficile à vivre avec le Barça. L'Atlético m'a ouvert ses bras. Beaucoup de gens dans mon entourage ont souffert. Ma femme et mon enfant n'ont jamais autant eu à souffrir que cette année. »

Luis Suarez a ensuite analysé la saison de son club : « Nous avons une excellente saison et ce, malgré de nombreuses difficultés. Nous avons été les plus réguliers et c'est pour ça que nous sommes champions. Notre phase aller a été extraordinaire, peut-être trop, ensuite, nous avons eu du mal en fin de championnat car nous étions moins efficaces que d'habitude. »

Interrogé sur son amitié de longue date avec Messi, mais désormais rival, Luis Suarez estime que la Pulga, ne lui en voudra pas : « Messi sera heureux pour mon titre car nous sommes amis. »

Et après avoir lutté l'un contre l'autre toute la saison en Liga, les deux amis vont de nouveau croiser le fer lors de la prochaine Copa América. Les équipes d'Uruguay et d'Argentine ont été placées dans le même groupe et s'affronteront le 15 juin.